Opinión

Superávit fiscal nacional y federalismo: una relación en permanente revisión

Las finanzas públicas muestran avances y tensiones con las provincias. El ajuste de transferencias, la distribución del gasto y las reglas de coparticipación desafían la arquitectura del sector público

Isidro Guardarucci

Por Isidro Guardarucci

Guardar
Entre leyes que incrementan el
Entre leyes que incrementan el gasto, vetos y rechazos legislativos, las cuentas públicas muestran que, en los primeros ocho meses del año, el superávit primario ronda los $11 billones (Foto: Adrián Escandar)

A medida que 2025 se acerca a su tramo final, la discusión fiscal adquiere especial relevancia. Entre leyes que incrementan el gasto, vetos y rechazos legislativos, las cuentas públicas muestran que, en los primeros ocho meses del año, el superávit primario ronda los $11 billones.

Con este desempeño, la meta acordada con el Fondo, situada en 1,6% del PBI, parece factible e incluso levemente menor frente al resultado parcial actual en pesos. El rumbo posterior dependerá del resultado electoral y de la nueva composición legislativa, una incógnita a resolver en las próximas semanas.

Es un momento propicio para repasar el recorrido hacia este punto bisagra. Al comparar los datos de este año con igual período del año anterior -ajustados a valores de 2025-, se advierte que el balance primario es casi un 16% menor. Una leve suba real del gasto, combinada con una modesta caída de los ingresos en moneda constante, define el escenario.

El incremento de las prestaciones sociales, que suman unos $4 billones extras, resulta el factor central

Dentro de este contexto, el incremento de las prestaciones sociales, que suman unos $4 billones extras, resulta el factor central. Se suma el crecimiento de las transferencias a provincias, aunque desde mínimos históricos en 2024. Por otra parte, la reducción de subsidios energéticos aporta al resultado, con una baja interanual de $3,7 billones.

El resultado global, incorporando los
El resultado global, incorporando los pagos de intereses, también muestra una mejora respecto al año anterior

El resultado global, incorporando los pagos de intereses, también muestra una mejora respecto al año anterior: totaliza $3,3 billones, lo que representa un 13% de incremento frente al saldo previo. Cabe señalar que la emisión de bonos y letras capitalizables, cuyos intereses no figuran como gasto sino debajo de la línea (junto a las amortizaciones), contribuye a esta visión favorable.

La moderación del superávit primario responde a la alta base generada en 2024. Respecto de 2023, la consolidación se mantiene, pese a las recientes fluctuaciones: el gasto primario acumulado de enero a agosto es 29% inferior, en términos reales, al registrado dos años atrás.

Las prestaciones sociales, que ahora exhiben una suba importante, compensan la baja del año pasado y quedan 13% por debajo del nivel de 2023.

El gasto primario acumulado de enero a agosto es 29% inferior, en términos reales, al registrado dos años atrás

El recorte destaca especialmente en el gasto de inversión nacional y en las transferencias a provincias, que aun tras una recuperación relativa en este ciclo, permanecen 69% por debajo del dato de hace dos años.

Casi a la mitad del
Casi a la mitad del mandato, el ajuste abarca todos los rubros del gasto. Sin embargo, tanto la inversión como la distribución de transferencias a provincias son las más afectadas

En síntesis, casi a la mitad del mandato, el ajuste abarca todos los rubros del gasto. Sin embargo, tanto la inversión como la distribución de transferencias a provincias son las más afectadas.

Parte del equilibrio fiscal nacional descansa en una reconfiguración del federalismo fiscal argentino. Al comenzar la gestión actual, las provincias, en líneas generales, gozaban de una posición más sólida que la nacional: quince de las veinticuatro jurisdicciones mostraban superávit primario. No obstante, la menor remisión de fondos nacionales hacia las provincias no está exenta de consecuencias. Comprender las tensiones derivadas de este proceso permite ajustar expectativas y anticipar efectos indeseados.

En este plano surge el “trilema de las transferencias subnacionales”: descentralización, equidad y correspondencia fiscal. Solo es posible priorizar dos dimensiones simultáneamente. La descentralización acompañada de equidad requiere un sistema redistributivo nacional fuerte.

Para homogeneizar la provisión de bienes públicos sin sacrificar la correspondencia fiscal, se impone la intervención del nivel nacional

Si se opta por descentralizar manteniendo correspondencia fiscal, las provincias de menor capacidad recaudatoria quedan limitadas a sus propios recursos, como marca el modelo estadounidense. Para homogeneizar la provisión de bienes públicos sin sacrificar la correspondencia fiscal, se impone la intervención del nivel nacional.

La reducción de fondos nacionales hacia las provincias incrementa la correspondencia fiscal. Si se suma la exigencia de preservar el balance primario a mediano plazo y no se recentralizan los gastos, los impactos distributivos entre jurisdicciones se vuelven inevitables.

Ningún modelo es perfecto: un federalismo sin correspondencia fiscal equivale a disputar el reparto del presupuesto nacional. Tampoco es consistente que gran parte de la descentralización de competencias provinciales recaiga sobre Buenos Aires, una provincia con indicadores sociales medios y una administración históricamente poco eficiente, que depende del gravoso Impuesto a los Ingresos Brutos como fuente de financiamiento.

El escenario de ajuste nacional,
El escenario de ajuste nacional, con efectos notables en las provincias, revela el deterioro del federalismo fiscal argentino y sus riesgos (Foto: Nicolás Nuñez)

El escenario de ajuste nacional, con efectos notables en las provincias, revela el deterioro del federalismo fiscal argentino y sus riesgos. Uno de los pilares del programa económico es el equilibrio de las cuentas públicas, base para impulsar una rebaja de la presión tributaria. Sin embargo, en un contexto donde el impuesto provincial a los ingresos es el más costoso, la menor remisión de transferencias retrasa ese objetivo.

Los desafíos para avanzar hacia una economía más abierta y competitiva son múltiples. Progresar en todas las dimensiones es una tarea ardua para cualquier administración. El desenlace electoral definirá la trama política de los próximos dos años y, con ella, la orientación fiscal. En cualquier caso, la relación entre nación y provincias seguirá siendo una cuestión central para la agenda argentina.

El autor es Economista Asociado de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura que elabora la Fundación FIEL

Temas Relacionados

Superávit fiscalPartida socialRecursos tributariosRetenciones e impuestosObra públicaCoparticipación FederalEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Dolarización: un salto necesario frente a la desconfianza persistente

El presente económico enfrenta obstáculos históricos: especulación cambiaria, fuga al dólar y un peso carente de confianza. El cambio de régimen monetario surge como alternativa para romper la inercia de décadas de incertidumbre

Dolarización: un salto necesario frente

El petróleo frente a la sobreoferta y la resiliencia argentina

El mercado de crudo global muestra caídas de precios, mientras Argentina acelera su producción en Vaca Muerta. Panorama de OPEP, perspectivas para el Brent y desafíos para la industria

El petróleo frente a la

Milei, otra vez el salvataje y un tema repetido: el grave arrastre de costos políticos propios

Las tensiones que aceleraron la negociación con Washington reconocen origen político, además de económico. La señal llega en la antesala del encuentro con Trump. El primer gesto había sido tras el caso Spagnuolo y la derrota bonaerense. Ahora, el cuadro se agudizó con el caso Espert

Milei, otra vez el salvataje

Políticas culturales y el desafío del “nosotros”: el Perú en la agenda global

Esta tensión entre las crisis y las posibilidades de la cultura tiene que ser justamente examinada con perspectiva crítica y convicción por el diálogo

Políticas culturales y el desafío

Ciudadanía argentina: por qué el cambio a Migraciones puede ordenar un proceso clave

El país dio un paso que muchos sistemas ya ensayaron: sacar de los tribunales el inicio del trámite de ciudadanía por naturalización y llevarlo al órgano técnico que administra residencias y controles migratorios

Ciudadanía argentina: por qué el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incertidumbre política y 4 temas

Incertidumbre política y 4 temas pendientes: qué pide resolver la minería para invertir USD 30.000 millones

Gisela Scaglia, candidata de Provincias Unidas en Santa Fe: “Voy a trabajar para que el kirchnerismo no tenga poder”

Milei lleva la campaña a Chaco y Corrientes: reunión con su aliado Zdero y recorridas con Virginia Gallardo

Los riesgos que evitó Bessent y las 4 preocupaciones de los inversores, según un informe de Barclays

Cáncer de mama en hombres: por qué pocos saben que existe y cómo prevenirlo

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel bombardeó

El Ejército de Israel bombardeó una instalación con maquinaria pesada de la organización Hezbollah en el sur del Líbano

“¿Por qué exponerse?“: Martín Sivak cuenta tres episodios de su vida en un libro que sublima fuertes emociones

El tiempo, maldita daga

Donald Trump confirmó que viajará a Israel y Egipto para sellar el acuerdo por la paz en Gaza

Juicio y castigo a ¿todos? los culpables: una llegada tarde que decidió a quiénes había que juzgar tras la dictadura

TELESHOW
Milagros Amud, finalista de La

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”

Carla Rodríguez, la transexual que inspiró Miss Carbón: “Me soñé minero antes que mujer”

La opinión de los famosos por la polémica foto oficial de MasterChef: de las quejas a los agradecimientos por su ubicación