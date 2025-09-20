Presupuesto 2026: el Gobierno asegura que asistirá a 22,5 millones de argentinos, 1,3 millones menos que en la gestión anterior

La “Función Seguridad Social” constituye el principal componente del gasto nacional, abarcando el 56,4% del total de la Administración Nacional (Foto: EFE)

El Gobierno proyecta asistir a más de 22,5 millones de personas por mes en 2026, lo que representa una reducción cercana a un millón respecto de dos años antes. Según los datos del Presupuesto, la “Función Seguridad Social” constituye el principal componente del gasto nacional, abarcando el 56,4% del total de la Administración Nacional.

Este componente incluye las prestaciones previsionales, asignaciones familiares, pensiones por invalidez, seguro de desempleo, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), la Asignación por Embarazo y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Según el mensaje del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, la “Función Seguridad Social” es central en la economía argentina, permitiendo la redistribución de recursos entre sectores con diferente capacidad de ingresos y contemplando tanto la asistencia a quienes más lo necesitan como el retorno de aportes a quienes han contribuido durante su vida laboral registrada.

La “Función Seguridad Social” es central en la economía argentina, permitiendo la redistribución de recursos entre sectores con diferente capacidad de ingresos (Mensaje Presupuesto)

Para 2026, el universo de beneficiarios estimado es de 22,5 millones de personas, cifra que asciende a cerca de 25,7 millones si se consideran los beneficiarios de complementos anuales (como Ayuda Escolar y Asignación por Embarazo).

Respecto de la previsión para 2025, se proyecta una baja de 305.500 beneficiarios (1,2%) y de casi 304.000 personas (1,3%), consecuencia de la depuración de partidas no justificadas tras una fiscalización caso por caso. Esta política responde al compromiso asumido desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei de racionalizar el gasto público.

En términos comparativos con el cierre del gobierno de Alberto Fernández (2023), la proyección para 2026 implica una reducción de 2,25 millones de perceptores de ingresos y de 1,24 millones de personas asistidas.

Sin embargo, la variación presenta diferencias sustanciales según el tipo de beneficio: algunas prestaciones, como jubilaciones por moratoria, pensiones y asignaciones familiares, exhiben subas y bajas considerables, al igual que diversos subsidios enfocados en sectores con bajos ingresos.

Algunas prestaciones, como jubilaciones por moratoria, pensiones y asignaciones familiares, exhiben subas y bajas considerables, al igual que diversos subsidios

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, sostiene que durante 2026 se mantendrá la cobertura a los sectores más vulnerables, reforzando la transparencia y la focalización directa de las ayudas.

Entre los avances citados, se destaca la duplicación del monto de la AUH y la Asignación por Embarazo respecto a diciembre de 2023. En agosto de 2025, la AUH alcanzó un monto de $112.942, lo que representa un incremento real de 110,1%, beneficiando a más de cuatro millones de niños.

Asimismo, el Presupuesto contempla la continuidad y expansión del Plan 1.000 Días, que brinda apoyo alimentario a casi 700.000 beneficiarios y garantiza la provisión de leche y alimentos saludables para personas gestantes y niños hasta los tres años.

Igualmente, la Prestación Alimentar se mantiene, alcanzando a más de 2,5 millones de beneficiarios, ampliando la edad límite de 14 a 17 años.

Asistancia a quienes lo necesitan y merecen

Uno de los supuestos base del plan de Gobierno es que en los programas de asistencia social, que incluye desde perceptores de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares a trabajadores y hogares con menores recursos, hasta subsidios en el pago de tarifas de servicios públicos, incapacidad laborativa, y desempleo, principalmente -desde la crisis de la convertibilidad- se fue ampliando la nómina en una proporción que no guardó relación con el crecimiento vegetativo de la población y la coyuntura general de la economía, y que, para peor, los fondos no llegaban a manos de quienes estaban registrados.

Entre 2023 y 2026 se estima que la población en Argentina se eleva 3,1%, el Gobierno depuró el padrón de asistencia social en 8,1% y 5,2% en cantidad de personas

Entre 2023 y 2026 se estima que la población en Argentina se eleva en 1,43 millones de personas (3,1%), el Gobierno depuró el padrón de asistencia social en 8,1% y 5,2% en cantidad de personas.

Dentro de la nómina de 33 perceptores de fondos directos de la Administración Central, el análisis revela que solo ocho crecen por encima del aumento poblacional, tres lo hacen por debajo y los 22 restantes presentan recortes en términos absolutos.

Entre los aumentos más relevantes están las jubilaciones (7,1%, 367.094 casos), retiros militares (6,5%), retiros de seguridad y penitenciario federal (13,3%), pensiones y jubilaciones de la Administración de Parques Nacionales (55,6% y 53,3%, respectivamente), prestaciones a excombatientes y expresos políticos (4,6%), seguro de desempleo (50,1%, 33.134 casos), habilitando el acceso a poco más de 99.000 trabajadores, e hijo con discapacidad (15,9%, 52.282 perceptores).

Los recortes más importantes afectan a la Ayuda Escolar anual AUH (24,2%, un millón de personas menos), Asignación Universal por Hijo (3,4%, 144.107 casos), Asignación por Embarazo (31,9%, 43.432), PUAM (14,7%, 40.473), Asignación por Hijo (10,8%, 488.401), Ayuda Escolar anual (14,7%, 612.816), invalidez laborativa (17,2%, 202.462), madres de siete o más hijos (12,8%, 33.694) y complemento previsional/contención familiar (51,4%, 112.929 beneficiarios).

Para 2026, el Presupuesto prevé un incremento nominal en las partidas de “Prestaciones de la Seguridad Social” del 21,5%, que, considerando una inflación proyectada del 14,1%, implicaría una mejora real del 6,5 por ciento.

Pero, si además, se toma en cuenta que la nómina total de perceptores de esas prestaciones se proyecta una disminución en 1,33%, la mejora real promedio por beneficiario resultaría de casi 8 por ciento.

Si se toma en cuenta que la nómina total de perceptores de las prestaciones se proyecta una disminución en 1,33%, la mejora real del ingreso promedio por beneficiario resultaría de casi 8 por ciento

Entre 2023 y 2026, pese al aumento demográfico proyectado de 1,43 millones de personas (3,1%), el Gobierno depuró el padrón de asistencia social en 8,1% en perceptores y en 5,2% en cantidad de personas. Esta reestructuración se basa en los criterios de focalización y transparencia, asegurando que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan y cumplen con los requisitos.