¿Qué se necesita para ser un líder con impacto?

Para ser líderes primero tenemos que respondernos una pregunta: ¿queremos ser líderes? Si la respuesta es sí, la buena noticia es que todas las habilidades se pueden desarrollar y cultivar, siempre que se tengan las ganas de hacerlo y se entrene para conseguirlo. Para eso, hay que poner el cuerpo en acción.

Muchos de los líderes tienen una cualidad esencial que es la vocación de servicio. Ellos ayudan a que las cosas pasen, pero no a través de ellos mismos sino a través de otros, como sus clientes, sus proveedores, colaboradores, accionistas e inversionistas de la organización, hacen que otros brillen. Los líderes están alineados con un propósito trascendental de realmente generar huella e impacto.

Otra cosa fundamental que tienen los líderes es la capacidad de autoconocerse. ¿Qué significa esto? Que logran hacer un doble click en su cabeza. Saben lo que saben, pero, fundamentalmente, saben lo que no saben, y eso les permite incomodarse. Al enfrentarse a lo que no saben, tienen la capacidad de ser curiosos, de aprender, de caerse, de sentirse vulnerables y saber decir “no lo sé”. Eso no los pone en una situación de inferioridad, sino que los hace transparentes, genuinos, confiables, honestos y permite generar credibilidad en los otros.

El segundo doble click que hacen es en su corazón. El líder identifica cómo está su corazón, si está enojado, furioso, envidioso, si está celoso, poco reconocido, exultante, motivado, inspirado. ¿Por qué? Porque si es capaz de saber cómo está su corazón, es capaz de responder y no de reaccionar. Y esto no es porque no sienten, porque no se sienten furiosos, poco reconocidos o enojados, sino porque saben que están enojados y tratan de salir de ese sentimiento para responder y no reaccionar.

El tercer doble click que hacen los líderes es sobre su cuerpo. Un líder pone en acción su cuerpo porque le permite conectar con el otro y es el que da la presencia. Son esos líderes que sentís que de verdad te escuchan, te prestan atención y que sos la única persona en la habitación cuando le hablas. ¿Cómo hacen eso? Cultivando la presencia del cuerpo.

Lo bueno es que hacer el doble click en la cabeza e incomodarse al aprender es algo que se cultiva. Hacer un doble click en el corazón, saber cómo estamos y hacer un inventario de sentimientos es algo que se cultiva. Hacer un doble click en el cuerpo para generar presencia también es algo que se cultiva.

Un líder, cuando está conectando con otro, se da cuenta si está usando sus lentes y genera la fricción. ¿Cuál es la fricción? El prejuicio. Naturalmente, queramos o no, nuestros cerebros tienen prejuicios. El líder se fuerza a activar la curiosidad cada vez que aparece el prejuicio en una conversación. Por eso, te invito a que hagas preguntas abiertas, y en vez de que salga nuestro sensor y sermón de cómo harías las cosas, hacé la pregunta curiosa. Lo que nos permite es sacarnos nuestros lentes y darnos cuenta de que puede haber otras formas de ver la vida.

Un líder con impacto cuida del bienestar, pero no del bienestar del que hablamos todos hoy. Si descomponemos la palabra bienestar, podemos ver que está formada por dos sub-palabras que son bien y estar. Una persona que no está en un estado de bien-estar nunca va a poder bien-lograr. Las personas que están quejosas y que están en mal-estar tienen muy bajas probabilidades de bien-lograr e impactar. Con lo cual, el trabajar sobre el bienestar individual y de los grupos de trabajo es la condición básica del bien-lograr.

En resumen, el líder tiene vocación de servicio, se alinea a un propósito trascendental y altruista, posee una alta capacidad de autoconocerse para autorregularse y una gran capacidad de generar un estadío de bienestar. Los líderes con impacto comunican con impacto, generan conexión, utilizan lenguaje simple, tienen claro qué quieren decir y lo hacen con impacto, pero, fundamentalmente, son apasionados.

