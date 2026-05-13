La defensa nacional en debate

El contexto internacional actual impulsa un renovado debate sobre la defensa nacional y la soberanía argentina. (Armada argentina)

En un mundo en plena transformación, donde las reglas que ordenaron las relaciones internacionales durante décadas están siendo quebradas, hay debates que vuelven a ocupar un lugar central. En un contexto internacional, atravesado por disputas de poder, conflictos híbridos y competencias por recursos estratégicos, nuestro país necesita recuperar una mirada soberana y un pensamiento estratégico propio que oriente la política de Defensa Nacional.

Para el peronismo, la discusión estratégica sobre la defensa nacional y nuestra soberanía no es tema nuevo. Desde sus orígenes, el movimiento nacional entendió que no hay soberanía posible sin un Estado con capacidad de decisión, con desarrollo autónomo y con una política de defensa orientada a proteger los intereses vitales de la Nación. Lo que cambió es el contexto en el cual debemos renovar el debate.

Hoy, los países que no construyan una mirada estratégica propia corren el riesgo de quedar subordinados a decisiones que se toman lejos de sus fronteras. "La Argentina no es ajena a este escenario. Por el contrario, su ubicación geopolítica, su proyección bicontinental, sus recursos estratégicos y la inserción en el Atlántico Sur la convierten en un actor de enorme relevancia."

La Argentina tiene allí un desafío enorme: reconstruir una política de defensa soberana que articule la cuestión militar con el sistema científico-tecnológico y el desarrollo de la industria nacional para la defensa. Que recupere una mirada estratégica sobre el Atlántico Sur y la Antártida, y aborde la cuestión Malvinas como una política de Estado irrenunciable.

En este marco, el peronismo reconoce que estos desafíos del siglo XXI requieren nuevas herramientas, nuevas síntesis y una planificación sostenida en el tiempo. Por eso, la realización del 1° Congreso de Defensa Nacional impulsado desde la Secretaría de Defensa del Partido Justicialista, expresa la necesidad de volver a colocar estos debates en el centro de la agenda política.

El encuentro que se realizará el próximo 15 de mayo en la sede nacional del PJ busca abrir un espacio de debate, reflexión y construcción colectiva para establecer un conjunto de ideas fuerza y lineamientos programáticos que sirvan de base para la construcción de una agenda de trabajo que permita elaborar una política de Defensa Nacional orientada a fortalecer la soberanía, el desarrollo autónomo y la capacidad de decisión estratégica del Estado nacional.

En un presente atravesado por la urgencia y la inmediatez, "detenerse a pensar estratégicamente, en sí mismo, es un acto político. Porque el futuro no se improvisa. Porque la soberanía se construye." Y para construirla hacen falta planificación, decisión política y una dirigencia capaz de comprender que la defensa nacional no es un asunto sectorial ni corporativo, sino una dimensión central para un proyecto de país que nos una en una Patria justa, libre y soberana.