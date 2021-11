El desafío de romper con el ahorismo continuo

Juntos por el Cambio ganó las legislativas, pero no se definieron los liderazgos de cara a 2023

Argentina tiene una geografía política extraña. Como dice el politólogo Gustavo Marangoni, “el punto estructural más conflictivo es la existencia de un sistema de coaliciones dentro de un régimen presidencialista”. Cristina de Kirchner, ante un peronismo desvertebrado, entendió en el 2019 que unir esas vértebras era imprescindible para ganar. Indudablemente funcionó. Pero no hubo un preámbulo donde se estipulase cómo seguir conjugando el verbo vertebrar tras la victoria electoral. A alguien se le ocurrió que para mantener la cohesión había que lotear el poder. La “columna” comenzó a lesionarse y de acuerdo al momento produjo dolor, inmovilidad, parálisis, retrocesos. Las consecuencias se evidenciaron el domingo 14.

Ambas coaliciones saben que no vale pelearse, de lo contrario no se llega. No saben mucho más sobre cómo administrar derrotas y victorias en épocas de coalición. Juntos por el Cambio sabe que al radicalismo pisa fuerte y el PRO está en proceso de una interna voraz, a tal punto que el domingo 14, el escenario no disimuló la realidad. Los vencedores con el reloj de las internas 2023 en mano, ni siquiera se tomaron cinco minutos para festejar. Mientras tanto los “primos de enfrente” festejaban la victoria del albertismo no nato, que la gente reordenó con su voto. ¿Cómo es esto? El FdT, que perdió claramente la elección legislativa, festejaba su reordenamiento, al menos una parte del mismo. Alberto Fernández era el ganador dentro de los derrotados del sector. Voy de nuevo, es difícil entender la política argentina y no morir en el intento. ¿Ganó JxC las legislativas? Sí. ¿Perdió el FdT las legislativas? Sí. Pero en JxC Horacio Rodríguez Larreta no ganó por el margen que le exigían los halcones, para asegurarse que no le acechen su nido Mauricio Macri, Patricia Bullrich... Es decir, el 14 a la noche no se definió un liderazgo.

El FdT, de las PASO a la general, remontó de la mano de Alberto Fernández –presidente débil por la fortaleza de su mentora-, con el peronismo no afín a CFK y su hijo Máximo recuperando votos en el primer y tercer cordón electoral bonaerense. Por eso, el miércoles pasado por primera vez, tuvo, de la mano de la CGT principalmente, su Plaza de Mayo (Néstor Kirchner la tuvo en el 2006, CFK en el 2008). Por primera vez el Presidente respira aliviado y ve un futuro en el que la agenda, que será dura y compleja, la protagonice él. Seguramente en la soledad de Olivos debe haber pensado “a veces el que pierde gana”, como le dijese el ministro de Asuntos Técnicos Raúl Mende al General Perón horas antes de ir a la Cañonera.

Hay una realidad: Argentina hace décadas que no crece. A esta altura no hay pronósticos, sí escenarios. Escenarios con un gobierno que acuerde con el FMI y una oposición que lo avale. Otro que no. Un escenario en el que este acuerdo sea aprobado por los integrantes del FdT. Otro sin esto. A propósito, en La Cámpora quieren antes de emitir opinión conocer el plan plurianual. No son los únicos, el interbloque que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez y que reporta al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, le dijo a Infobae: “Con el plan plurianual y la negociación con el FMI, el Congreso no debe dar un cheque en blanco al gobierno. No hay que permitir la reincidencia en errores de política económica y financiera que perjudican al país” . La idea del sector lavagnista es que primero haya crecimiento para luego confluir en el ajuste. Poner el énfasis del crecimiento en las provincias, ir por el federalismo productivo. Es decir más proyectos sectoriales, como el acuerdo agroindustrial, la ley de hidrocarburos y proyectos de informática y sus derivados (sobre el proyecto agroindustrial, este jueves en Diputados habría sesión conjunta informativa de las comisiones de Agricultura y Presupuesto para analizarlo). Y fundamentalmente tener una estrategia para desarmar la “bola” de las leliqs: sólo en el 2021 la misma terminará en 1 billón 350 mil millones de pesos. Si no se desactiva, para el 2022 llegaríamos a 2 billones 300 mil millones de pesos.

Todo indicaría que el presupuesto enviado al Congreso por el ministro Guzmán quedaría subordinado al tratamiento previo del programa plurianual.

El Licenciado Carlos Leyba, al ser consultado por Infobae, sostiene que: “Si usted no junta las inteligencias en todos los campos pensando en cada rubro hacia dónde debe ir Argentina, es imposible salir del estancamiento”. Y remata: “Veo tanta preocupación por la inteligencia artificial y nada por el 60% de los chicos que están perdiendo su inteligencia natural”.

La clave para una Argentina distinta es romper con este ahorismo continuo inhabilitante de futuro.

En cercanías a la jefatura de Gabinete resaltan la buena sintonía de trabajo que existe entre Juan Manzur y el ministro del Interior, Wado de Pedro. También señalan que el diálogo con la vicepresidenta es fluido. Y apuestan a ir “curando” el resultado de las internas desde la gestión.

La actualidad en Santa Fe

En Rosario el caos inducido busca adueñarse de la política y por ende de la sociedad. Las balaceras no sólo afectan a frentes de sindicatos, estaciones de servicio, al Poder Judicial, al Concejo Municipal. El domingo a la noche llegaron a una parrilla del centro rosarino y a un carrito del macrocentro de la ciudad. Hubo tres heridos. Hipótesis sobre la cual trabajan los fiscales de Balaceras del MPA, muchas. Pistas firmes, aún no.

El viernes 19 la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA emitió un comunicado en el que denunciaron que “la acción sistemática de avasallamiento contra las y los funcionarios del Poder Judicial que intentan acusar y enjuiciar a Traferri comenzó en el 2017 cuando dos fiscales del MPA iniciaron una investigación por indebida asignación de subsidios”. La respuesta fue aprobar una ley a través de la cual la Legislatura se arrogó las facultades disciplinarias sobre el accionar de los fiscales. Los fiscales solicitaron al entonces gobernador Lifschitz que la vetara. Ello no ocurrió. El documento sigue: “Esta ley cuyo objetivo principal es disciplinar a cualquier fiscal que intente avanzar en indagaciones que puedan incriminar a políticos y poderosos, continúa vigente. En una provincia donde las víctimas de homicidios y femicidios se cuentan por cientos, parece imposible construir un consenso político general en materia de seguridad y justicia”. También se hizo eco de esta situación la Asamblea Anual Ordinaria de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país, quienes advierten sobre “la grave situación de debilidad a la que ha sido expuesto el MPA en Santa Fe al haberse colocado el régimen disciplinario de sus integrantes, en manos de un poder político ajeno al organismo de la Acusación” .

Esta situación se genera luego de que el abogado Oscar Romera, representante legal del senador Traferri, presentara ante la Legislatura una denuncia por falta grave administrativa sobre los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Los fiscales denunciados mencionan que “la denuncia administrativa persigue nuestra destitución”. El Dr. Edery le dijo a Infobae: “Este régimen no nos deja trabajar cuando rozamos a la política”.

Este miércoles la jueza Eleonora Verón dará a conocer si admite o no como arrepentido a Leonardo Peiti, empresario del juego ilegal imputado por manejar esa actividad clandestina en Rosario, Rafaela y Melincué. De ser así se conocerían las declaraciones del mismo.

Tanto quienes operan tras las rejas como quienes operan desde la legalidad conferida están haciendo irrespirable la vida cotidiana de la gente.

