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Cuando la diplomacia se personaliza y las emociones desplazan al pragmatismo estatal

Los roces entre mandatarios, desde América Latina hasta Asia, han pasado de ser un ruido de fondo a condicionar agendas, desgastar alianzas y volver más incierta la gestión de intereses compartidos

Javier Milei, sonriente, en traje oscuro y corbata azul. Luiz Inácio Lula da Silva, con barba y traje oscuro, corbata verde, amarilla y azul. Banderas de Argentina y Brasil.
El cruce entre Argentina y Brasil y el antecedente de México con Dina Boluarte reflejan cómo las tensiones personales pueden romper relaciones diplomáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La diplomacia internacional ha desatendido en muchos casos el pragmatismo frío y calculador para adentrarse en el terreno de las emociones. Históricamente, las relaciones exteriores de los Estados se regían por acuerdos comerciales, alianzas de seguridad y la búsqueda del beneficio mutuo, dejando las antipatías personales en un segundo plano. Sin embargo, el escenario global contemporáneo demuestra de forma creciente que los temperamentos, las ideologías y los choques de ego entre los Jefes de Estado pueden llegar a secuestrar agendas bilaterales, desafiando décadas de tradición institucional.

El distanciamiento institucional y el cruce de descalificaciones entre las máximas autoridades de Argentina y Brasil representa el ejemplo más nítido de esta tendencia, como fue el caso también del expresidente Andrés Manuel López Obrador de México con la expresidenta peruana Dina Boluarte que llevó al rompimiento de relaciones diplomáticas. Sin embargo, este fenómeno no es una anomalía exclusiva latinoamericana, sino una réplica de dinámicas que ya han sacudido a la diplomacia mundial en los últimos años. Un caso emblemático fue la tensa relación entre el Presidente Donald Trump y el ex Primer Ministro Justin Trudeau, demostrando que la cercanía comercial y vecinal no inmuniza a los Estados contra la agresiva hostilidad personal de sus gobernantes.

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Asimismo, la relación entre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el expresidente estadounidense Joe Biden ofreció otro ejemplo claro de cómo la fricción personal puede desgastar incluso las alianzas estratégicas más sólidas del planeta. A pesar de compartir intereses de seguridad idénticos, la incompatibilidad de caracteres, los desaires públicos en la Casa Blanca y la desconfianza mutua generaron cortocircuitos constantes, evidenciando que el factor humano puede debilitar los pactos más rígidos.

De igual manera, el fuerte pulso político entre el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo francés Emmanuel Macron ilustra cómo el antagonismo personal puede amplificar disputas geopolíticas previas. También, las fricciones entre Emmanuel Macron y la Primera Ministra italiana Giorgia Meloni han personificado una combinación de profundo desdén junto con choques ideológicos y, al mismo tiempo, una necesidad mutua de cooperar debido al peso económico y geopolítico de sus países.

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El presidente ruso Vladimir Putin ha utilizado la intimidación psicológica como herramienta diplomática, como fue el uso deliberado del miedo de Angela Merkel a los perros para marcar dominación y mostrar menosprecio en encuentros oficiales. Este tipo de confrontación no verbal personal generó una seria desconfianza que afectó las relaciones energéticas entre Berlín y Moscú. También el hostigamiento extremo del líder ruso con Olaf Scholz marcó otro quiebre en la relación bilateral.

En Asia, el drástico giro en la relación entre Filipinas y China personifica cómo un cambio de liderazgo –y la incompatibilidad de caracteres entre mandatarios– puede demoler puentes construidos con paciencia diplomática. Mientras Rodrigo Duterte cultivó una relación personal con Xi Jinping, la llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr. quebró por completo esa sintonía, escalando una tensión en el Mar de China Meridional a niveles críticos, demostrando que en Asia la química o el recelo personal de los líderes define la temperatura del mapa geopolítico.

La irrupción de las redes sociales y la hiperconectividad global han actuado como catalizadores de esta personalización de la política exterior. Sin embargo, afortunadamente las estructuras del comercio internacional y la interdependencia económica suelen mostrar una notable resistencia ante los caprichos del poder político. Aunque las cumbres presidenciales se suspendan y las embajadas actúen a nivel de Encargado de Negocios ad interim y bajo un clima de constante cautela, las empresas privadas, las cadenas de suministro y las afinidades comerciales continúan operando por inercia del mercado. “La paz es el estado normal de los pueblos de origen común, y no puede depender de la voluntad caprichosa de los hombres que gobiernan”.

El gran desafío de las cancillerías modernas radicará en blindar la política exterior frente a la impulsividad de los mandatarios y en reconstruir la institucionalidad diplomática, asegurando que los puentes históricos entre los pueblos permanezcan transitables incluso cuando sus gobernantes decidan darle temporalmente la espalda.

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