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El trabajo con la IA deja atrás el teclado

La conversación empieza a funcionar como una forma de dirigir el trabajo con las nuevas tecnologías, impulsando un cambio cultural

Silueta de una cabeza humana con ondas cerebrales y de voz, una nube con conexiones digitales, iconos y luz, y un teclado cubierto de vegetación sobre el agua.
La conversación puede convertirse en el espacio desde el cual se dirige una tarea (Imagen ilustrativa Infobae)
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La voz deja de ser un recurso accesorio para convertirse en una herramienta de trabajo con inteligencia artificial. Su incorporación no elimina el teclado, pero transforma la forma de desarrollar ideas, dirigir tareas y revisar resultados.

Trabajar con una computadora significó, hasta ahora, comunicarse con ella mediante texto.

Redactar un informe, buscar información, preparar una presentación o dar una instrucción requería escribir. Ese esquema empieza a cambiar.

En sus usos más habituales, la voz servía para hacer búsquedas simples, dictar mensajes o activar funciones domésticas. Con la inteligencia artificial, puede asumir otro papel.

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Permite explicar una tarea, corregir una interpretación, pedir una investigación, revisar documentos, preparar un informe o comparar alternativas mientras se definen prioridades y se ajusta el enfoque.

La novedad no consiste simplemente en hablarle a una computadora. Eso era posible desde hace tiempo. Lo nuevo es que la conversación puede convertirse en el espacio desde el cual se dirige una tarea. Se la inicia, se corrige, se interrumpe, se piden explicaciones y se revisan los resultados sin abandonar el proceso de trabajo.

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Un ejemplo reciente permite ver con claridad esta transformación. El 23 de julio de 2026, OpenAI incorporó la voz a Work y Codex en la aplicación de escritorio de ChatGPT. La función permite impartir instrucciones oralmente y, mediante un dispositivo móvil compatible, continuar o dirigir tareas que se ejecutan en la computadora.

OpenAI no es la única empresa que avanza en esta dirección. Anthropic explora una lógica semejante, aunque con herramientas diferentes. Claude Code permite retomar desde el teléfono una sesión que sigue activa en la computadora. Claude Cowork ofrece, en cambio, sesiones remotas que pueden continuar en la web o el celular. Los dos casos muestran una misma tendencia. La conversación empieza a funcionar como una forma de dirigir trabajo con inteligencia artificial.

Días antes, el 15 de julio, OpenAI y Work Louder presentaron Codex Micro, un dispositivo con teclas y un control semejante a un joystick. Este pequeño equipo está más pensado para dirigir tareas que para escribir palabras. Sus controles permiten alternar entre conversaciones, ejecutar acciones frecuentes y activar la función de voz. El teclado, símbolo de nuestra comunicación con la computadora, comienza así a transformarse en un centro de control para trabajar con la inteligencia artificial. La propuesta señala un desplazamiento en el que la conversación empieza a funcionar como una interfaz operativa.

Sin embargo, el cambio más difícil no es técnico. Es cultural.

Hasta hace poco, el trabajo digital seguía una lógica operativa. Había que abrir un programa, buscar un archivo, elegir una herramienta, escribir, guardar y enviar. La persona realizaba cada paso y el software obedecía una secuencia de órdenes previsibles. Incluso con la llegada de los primeros chatbots de inteligencia artificial, trasladamos esa misma costumbre. Abríamos una ventana, escribíamos una pregunta, recibíamos una respuesta y cerrábamos el intercambio.

Esa forma de uso no es incorrecta, pero conserva la lógica anterior. Trata a la inteligencia artificial como un buscador conversacional o como una máquina que responde consultas. El cambio aparece cuando dejamos de utilizar la computadora solamente para hacer cosas y comenzamos a pedirle que haga cosas por nosotros.

La diferencia parece pequeña, pero reorganiza el trabajo. En lugar de ejecutar personalmente cada paso, la persona define el resultado que necesita, aporta los antecedentes, concede determinados permisos, establece límites y revisa lo producido. Pasa de operar todas las herramientas a orquestar un proceso. La computadora deja de ser únicamente un instrumento que espera instrucciones aisladas y se convierte en un entorno donde uno o varios agentes pueden desarrollar partes de una tarea.

Allí aparece una resistencia comprensible. Delegar una acción en un sistema puede generar la sensación de perder el control y, si no existen límites claros, también puede reducirlo. El desafío consiste en aprender una nueva relación con la tecnología. A esto se suma que los comandos de voz vuelven el vínculo más orgánico. El lenguaje hablado permite explicar una idea mientras todavía se está formando, agregar contexto, rectificar una frase o cambiar de dirección sin convertir previamente cada pensamiento en una instrucción escrita. La comunicación se vuelve más natural y la IA puede procesar el lenguaje, relacionarlo con el contexto recibido y ejecutar acciones orientadas a un objetivo dentro de las herramientas y los permisos disponibles.

Este desplazamiento también modifica las habilidades necesarias. Ya no alcanza con saber redactar una instrucción breve y obtener una respuesta. Resulta cada vez más importante definir con claridad el objetivo, proporcionar la información necesaria, establecer criterios de calidad y acompañar el desarrollo de la tarea. Dirigir trabajo con inteligencia artificial supone intervenir, pedir precisiones, corregir desvíos, cambiar prioridades y evaluar críticamente los resultados antes de utilizarlos. La escritura conserva su importancia, pero deja de ser el único medio desde el cual se organiza el trabajo.

Hablar con una IA vuelve aún más visible la necesidad de ordenar el pensamiento, pero también exige mayor cuidado con la información que se comparte. Antes de dictar datos personales, secretos comerciales, información profesional o documentos sensibles, es indispensable conocer qué sistemas se utilizan, qué permisos tienen, si puede acceder a la pantalla o a otras aplicaciones y cómo procesan, conservan o utilizan los audios y las transcripciones. La aparente intimidad de la conversación puede llevar a revelar información que difícilmente se incluiría en un formulario o en un correo electrónico.

Los desafíos no se agotan en el cuidado de la información. La expansión de la voz como interfaz puede facilitar el acceso a la IA, pero también profundizar desigualdades si no está acompañada por alfabetización digital, formación crítica y condiciones adecuadas de acceso.

Estos cambios exigen aprender una nueva manera de trabajar. Las ideas pueden comenzar en la voz, desarrollarse en una conversación y convertirse en un documento, una investigación, una presentación o una decisión. Ya no alcanza con saber preguntar. También hay que saber encomendar, conducir, revisar y decidir. La inteligencia artificial puede recibir instrucciones, responder y ejecutar acciones, pero el propósito, el criterio y la responsabilidad permanecen del lado humano.

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