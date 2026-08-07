El nuevo abogado: prevenir conflictos en tiempos de inteligencia artificial

Un abogado consulta una pantalla transparente que muestra análisis de datos y documentos jurídicos, asistido por un sistema de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante mucho tiempo se entendió que el abogado aparecía cuando el problema ya estaba planteado: una denuncia penal, una demanda, una disputa entre socios, una investigación interna o una crisis que comenzaba a tomar estado público. Ese modelo todavía subsiste, pero resulta cada vez menos suficiente. En organizaciones complejas, el verdadero valor jurídico no consiste solamente en reaccionar bien cuando el conflicto estalla, sino en haber construido antes las condiciones necesarias para prevenirlo, contenerlo o evitar que se transforme en un daño mayor.

El conflicto rara vez comienza en el expediente. Suele empezar mucho antes: en una decisión que no quedó documentada, en una advertencia que nadie tomó en serio, en una contratación mal diseñada, en un correo escrito sin evaluar sus consecuencias, en una denuncia interna mal gestionada o en una diferencia societaria que fue escalando sin conducción. Cuando finalmente interviene la Justicia, muchas veces ya existe una historia previa que condicionará todo lo que venga después.

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Hoy, además, casi ningún conflicto relevante tiene una sola dimensión. Existe un expediente judicial, pero también un expediente público que se construye en medios, redes sociales, buscadores y conversaciones internas. Son dos planos distintos, aunque se influyen permanentemente. En uno se discuten hechos, pruebas y responsabilidades bajo reglas procesales. En el otro circulan interpretaciones, fragmentos, sospechas y conclusiones anticipadas. Ese doble expediente puede afectar la reputación de personas y organizaciones mucho antes de que exista una decisión judicial.

La inteligencia artificial agrega una dimensión nueva. No solo acelera el análisis y la circulación de información: también aumenta la capacidad de reconstruir secuencias de decisiones a partir de grandes volúmenes de datos. Un correo, un mensaje, una instrucción interna, una transferencia, una modificación documental o incluso el uso de una herramienta de inteligencia artificial pueden dejar rastros susceptibles de ser recuperados y relacionados después. Por eso, una decisión aparentemente cotidiana puede terminar formando parte de una investigación que todavía nadie imagina.

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La gestión de una crisis, entonces, no puede limitarse a redactar una presentación o responder una intimación. Exige comprender qué ocurrió, preservar evidencia, ordenar la información, identificar quién debe decidir, definir qué puede comunicarse y evitar respuestas contradictorias. La defensa jurídica y la gestión reputacional no son tareas idénticas, pero tampoco pueden funcionar como compartimentos aislados. Una mala comunicación puede perjudicar una defensa; una defensa técnicamente correcta, pero desconectada del contexto, puede resultar insuficiente para proteger a una organización.

Un abogado utiliza tecnología de inteligencia artificial para presentar su caso en una sala de justicia, mostrando gráficos y datos en pantallas holográficas y una tableta, con jueces observando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad agrava el problema. Las plataformas digitales y la circulación instantánea de contenidos redujeron drásticamente el tiempo disponible para reaccionar. Una acusación, una filtración o un documento fuera de contexto pueden alcanzar a miles de personas antes de que una organización logre reconstruir qué ocurrió. La tecnología no crea necesariamente el conflicto, pero puede acelerar su propagación, amplificar sus efectos y dificultar su corrección.

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El abogado estratégico ya no puede ser únicamente el profesional que conoce la ley y litiga con solvencia. Debe ayudar a identificar riesgos, ordenar procesos, preservar evidencia, anticipar escenarios y, sobre todo, intervenir en la arquitectura de decisiones que mañana puede ser reconstruida judicialmente. No se trata de reemplazar al empresario, al directorio, al funcionario o al responsable institucional, sino de aportar una mirada jurídica antes de que una decisión operativa se convierta en un problema penal, societario, laboral, regulatorio o reputacional.

Este enfoque no significa gobernar desde el temor ni convertir cada decisión en un expediente preventivo. Significa comprender que la improvisación tiene costos. Muchas crisis no se agravan por la gravedad inicial del hecho, sino por la forma desordenada en que fueron gestionadas. Una respuesta tardía, una explicación contradictoria, la pérdida de evidencia o una comunicación impulsiva pueden transformar un conflicto controlable en una crisis institucional.

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El derecho penal ocupa un lugar especial porque suele aparecer cuando el conflicto alcanzó su máxima intensidad. Una investigación puede comprometer la libertad de una persona, la continuidad de una empresa, la reputación de sus directivos y la confianza de empleados, clientes o inversores. Sin embargo, incluso en esos casos, la mejor defensa puede haber comenzado antes: con controles razonables, canales internos confiables, decisiones trazables, documentación adecuada y una cultura que permita detectar problemas sin ocultarlos ni magnificarlos.

Lo mismo ocurre con los conflictos societarios. Una diferencia entre socios puede comenzar como una discusión comercial y terminar en denuncias cruzadas, medidas cautelares, acusaciones de administración fraudulenta o disputas por el control de la compañía. Cuando la relación se deteriora, cada mensaje, cada movimiento de fondos y cada decisión adoptada sin respaldo puede transformarse en parte del problema. La intervención temprana no siempre evita el conflicto, pero puede impedir que se vuelva inmanejable.

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Las organizaciones necesitan, por eso, algo más que respuestas jurídicas aisladas: una arquitectura de prevención y crisis. Protocolos, criterios para documentar decisiones, mecanismos de consulta, preservación de evidencia digital, canales internos y evaluación de riesgos. También es necesario definir quién decide, quién comunica, quién conserva la información y cómo se evita que distintas áreas respondan de manera incompatible.

La gestión reputacional ocupa allí un lugar central. La reputación no es un elemento superficial ni exclusivamente comunicacional. Es un activo que puede determinar la continuidad de una relación comercial, la confianza de un inversor, la estabilidad de un equipo o la credibilidad de una persona frente a la Justicia. Protegerla no significa ocultar información ni manipular el debate público. Significa actuar con rapidez, coherencia y responsabilidad para impedir que el vacío informativo sea ocupado por versiones incompletas o interesadas.

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La inteligencia artificial puede contribuir de manera decisiva a esta tarea: revisar grandes volúmenes de información, detectar inconsistencias, organizar antecedentes y mejorar la velocidad de respuesta. Pero también obliga a extremar el criterio profesional. Un sistema puede ordenar documentos, encontrar relaciones o señalar anomalías; no puede decidir por sí solo qué riesgo es tolerable, qué conflicto exige intervención inmediata ni qué respuesta protege mejor a una organización sin vulnerar derechos. La tecnología amplía capacidades; la responsabilidad por las decisiones sigue siendo humana.

Para las empresas, este enfoque tiene una dimensión económica directa. Prevenir no es un gasto accesorio; es una forma de preservar valor. Una decisión bien analizada puede evitar años de litigio. Una evidencia correctamente conservada puede definir una investigación. Un protocolo claro puede impedir respuestas contradictorias. Una intervención temprana puede proteger una relación comercial, contener un conflicto interno o evitar que una crisis reputacional destruya confianza construida durante años.

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El error consiste en creer que llamar a un abogado antes de que exista una causa es exagerar el riesgo. Muchas veces es exactamente lo contrario: es administrarlo con racionalidad. La consulta temprana no convierte cada problema en una cuestión judicial; permite evaluar si debe resolverse mediante negociación, reorganización interna, mediación, comunicación, cumplimiento o, recién en último término, litigio.

Las organizaciones más sólidas no son las que nunca enfrentan conflictos. Son las que desarrollan la capacidad de reconocerlos a tiempo, responder con coherencia y aprender de ellos. En ese escenario, el abogado deja de ser únicamente quien administra las consecuencias para convertirse también en quien ayuda a mejorar la calidad jurídica de las decisiones antes, durante y después de una crisis.

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La mejor defensa jurídica no comienza con una presentación judicial. Comienza con una pregunta formulada a tiempo, una decisión bien documentada, una señal que alguien supo interpretar y una institución que entendió que prevenir no significa temerle al conflicto, sino gobernarlo con inteligencia.