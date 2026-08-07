Opinión
Agregar Infobae enGoogle

El nuevo abogado: prevenir conflictos en tiempos de inteligencia artificial

La tecnología cambió la forma en que nacen, se desarrollan y se amplifican los conflictos

Un hombre de traje frente a una pantalla virtual con documentos legales, diagramas de red, gráficos de barras y escalas de justicia, sobre un paisaje urbano nocturno.
Un abogado consulta una pantalla transparente que muestra análisis de datos y documentos jurídicos, asistido por un sistema de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante mucho tiempo se entendió que el abogado aparecía cuando el problema ya estaba planteado: una denuncia penal, una demanda, una disputa entre socios, una investigación interna o una crisis que comenzaba a tomar estado público. Ese modelo todavía subsiste, pero resulta cada vez menos suficiente. En organizaciones complejas, el verdadero valor jurídico no consiste solamente en reaccionar bien cuando el conflicto estalla, sino en haber construido antes las condiciones necesarias para prevenirlo, contenerlo o evitar que se transforme en un daño mayor.

El conflicto rara vez comienza en el expediente. Suele empezar mucho antes: en una decisión que no quedó documentada, en una advertencia que nadie tomó en serio, en una contratación mal diseñada, en un correo escrito sin evaluar sus consecuencias, en una denuncia interna mal gestionada o en una diferencia societaria que fue escalando sin conducción. Cuando finalmente interviene la Justicia, muchas veces ya existe una historia previa que condicionará todo lo que venga después.

PUBLICIDAD

Hoy, además, casi ningún conflicto relevante tiene una sola dimensión. Existe un expediente judicial, pero también un expediente público que se construye en medios, redes sociales, buscadores y conversaciones internas. Son dos planos distintos, aunque se influyen permanentemente. En uno se discuten hechos, pruebas y responsabilidades bajo reglas procesales. En el otro circulan interpretaciones, fragmentos, sospechas y conclusiones anticipadas. Ese doble expediente puede afectar la reputación de personas y organizaciones mucho antes de que exista una decisión judicial.

La inteligencia artificial agrega una dimensión nueva. No solo acelera el análisis y la circulación de información: también aumenta la capacidad de reconstruir secuencias de decisiones a partir de grandes volúmenes de datos. Un correo, un mensaje, una instrucción interna, una transferencia, una modificación documental o incluso el uso de una herramienta de inteligencia artificial pueden dejar rastros susceptibles de ser recuperados y relacionados después. Por eso, una decisión aparentemente cotidiana puede terminar formando parte de una investigación que todavía nadie imagina.

PUBLICIDAD

La gestión de una crisis, entonces, no puede limitarse a redactar una presentación o responder una intimación. Exige comprender qué ocurrió, preservar evidencia, ordenar la información, identificar quién debe decidir, definir qué puede comunicarse y evitar respuestas contradictorias. La defensa jurídica y la gestión reputacional no son tareas idénticas, pero tampoco pueden funcionar como compartimentos aislados. Una mala comunicación puede perjudicar una defensa; una defensa técnicamente correcta, pero desconectada del contexto, puede resultar insuficiente para proteger a una organización.

Un abogado en un traje oscuro presenta frente a una pantalla holográfica con datos de IA en una sala de justicia moderna. Hay una tableta en el escritorio y jueces al fondo.
Un abogado utiliza tecnología de inteligencia artificial para presentar su caso en una sala de justicia, mostrando gráficos y datos en pantallas holográficas y una tableta, con jueces observando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad agrava el problema. Las plataformas digitales y la circulación instantánea de contenidos redujeron drásticamente el tiempo disponible para reaccionar. Una acusación, una filtración o un documento fuera de contexto pueden alcanzar a miles de personas antes de que una organización logre reconstruir qué ocurrió. La tecnología no crea necesariamente el conflicto, pero puede acelerar su propagación, amplificar sus efectos y dificultar su corrección.

El abogado estratégico ya no puede ser únicamente el profesional que conoce la ley y litiga con solvencia. Debe ayudar a identificar riesgos, ordenar procesos, preservar evidencia, anticipar escenarios y, sobre todo, intervenir en la arquitectura de decisiones que mañana puede ser reconstruida judicialmente. No se trata de reemplazar al empresario, al directorio, al funcionario o al responsable institucional, sino de aportar una mirada jurídica antes de que una decisión operativa se convierta en un problema penal, societario, laboral, regulatorio o reputacional.

Este enfoque no significa gobernar desde el temor ni convertir cada decisión en un expediente preventivo. Significa comprender que la improvisación tiene costos. Muchas crisis no se agravan por la gravedad inicial del hecho, sino por la forma desordenada en que fueron gestionadas. Una respuesta tardía, una explicación contradictoria, la pérdida de evidencia o una comunicación impulsiva pueden transformar un conflicto controlable en una crisis institucional.

El derecho penal ocupa un lugar especial porque suele aparecer cuando el conflicto alcanzó su máxima intensidad. Una investigación puede comprometer la libertad de una persona, la continuidad de una empresa, la reputación de sus directivos y la confianza de empleados, clientes o inversores. Sin embargo, incluso en esos casos, la mejor defensa puede haber comenzado antes: con controles razonables, canales internos confiables, decisiones trazables, documentación adecuada y una cultura que permita detectar problemas sin ocultarlos ni magnificarlos.

Lo mismo ocurre con los conflictos societarios. Una diferencia entre socios puede comenzar como una discusión comercial y terminar en denuncias cruzadas, medidas cautelares, acusaciones de administración fraudulenta o disputas por el control de la compañía. Cuando la relación se deteriora, cada mensaje, cada movimiento de fondos y cada decisión adoptada sin respaldo puede transformarse en parte del problema. La intervención temprana no siempre evita el conflicto, pero puede impedir que se vuelva inmanejable.

Las organizaciones necesitan, por eso, algo más que respuestas jurídicas aisladas: una arquitectura de prevención y crisis. Protocolos, criterios para documentar decisiones, mecanismos de consulta, preservación de evidencia digital, canales internos y evaluación de riesgos. También es necesario definir quién decide, quién comunica, quién conserva la información y cómo se evita que distintas áreas respondan de manera incompatible.

La gestión reputacional ocupa allí un lugar central. La reputación no es un elemento superficial ni exclusivamente comunicacional. Es un activo que puede determinar la continuidad de una relación comercial, la confianza de un inversor, la estabilidad de un equipo o la credibilidad de una persona frente a la Justicia. Protegerla no significa ocultar información ni manipular el debate público. Significa actuar con rapidez, coherencia y responsabilidad para impedir que el vacío informativo sea ocupado por versiones incompletas o interesadas.

La inteligencia artificial puede contribuir de manera decisiva a esta tarea: revisar grandes volúmenes de información, detectar inconsistencias, organizar antecedentes y mejorar la velocidad de respuesta. Pero también obliga a extremar el criterio profesional. Un sistema puede ordenar documentos, encontrar relaciones o señalar anomalías; no puede decidir por sí solo qué riesgo es tolerable, qué conflicto exige intervención inmediata ni qué respuesta protege mejor a una organización sin vulnerar derechos. La tecnología amplía capacidades; la responsabilidad por las decisiones sigue siendo humana.

Para las empresas, este enfoque tiene una dimensión económica directa. Prevenir no es un gasto accesorio; es una forma de preservar valor. Una decisión bien analizada puede evitar años de litigio. Una evidencia correctamente conservada puede definir una investigación. Un protocolo claro puede impedir respuestas contradictorias. Una intervención temprana puede proteger una relación comercial, contener un conflicto interno o evitar que una crisis reputacional destruya confianza construida durante años.

El error consiste en creer que llamar a un abogado antes de que exista una causa es exagerar el riesgo. Muchas veces es exactamente lo contrario: es administrarlo con racionalidad. La consulta temprana no convierte cada problema en una cuestión judicial; permite evaluar si debe resolverse mediante negociación, reorganización interna, mediación, comunicación, cumplimiento o, recién en último término, litigio.

Las organizaciones más sólidas no son las que nunca enfrentan conflictos. Son las que desarrollan la capacidad de reconocerlos a tiempo, responder con coherencia y aprender de ellos. En ese escenario, el abogado deja de ser únicamente quien administra las consecuencias para convertirse también en quien ayuda a mejorar la calidad jurídica de las decisiones antes, durante y después de una crisis.

La mejor defensa jurídica no comienza con una presentación judicial. Comienza con una pregunta formulada a tiempo, una decisión bien documentada, una señal que alguien supo interpretar y una institución que entendió que prevenir no significa temerle al conflicto, sino gobernarlo con inteligencia.

Temas Relacionados

inteligencia artificialAbogadoÚltimas noticiasderecho penal

Últimas Noticias

Conversemos sobre los feriados

En el Perú existe una preocupante tendencia a legislar sin evaluar las consecuencias económicas de las decisiones que se adoptan.

Conversemos sobre los feriados

El costo estructural de la nueva Carta Orgánica del BCRA: por qué esta estabilidad no es neutral

El proyecto oficial para modificar la ley que rige a la autoridad monetaria abre un debate clave para el futuro del país

El costo estructural de la nueva Carta Orgánica del BCRA: por qué esta estabilidad no es neutral

Cuatro casas, cuatro familias y un solo día para que todo salga bien

Cuando vender una propiedad es condición para poder comprar la siguiente, cualquier demora puede poner en riesgo toda la cadena. La clave está en anticipar y coordinar cada detalle

Cuatro casas, cuatro familias y un solo día para que todo salga bien

Ni Uno Menos: cuando matan a un hombre, la ley mira para otro lado

El asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia por parte de Victoria Cantero, su pareja, desnuda una falencia del Código Penal que contradice a la igualdad ante la ley

Ni Uno Menos: cuando matan a un hombre, la ley mira para otro lado

Si hace daño, lo virtual es real

Un reciente fallo judicial dejó en claro que si una persona es obligada, bajo amenaza, a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo, hay abuso. Aunque el agresor esté a kilómetros de distancia

Si hace daño, lo virtual es real

DEPORTES

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

Se confirmó que Boca jugará un tercer partido en Huracán: la explicación sobre la “obra demorada por 30 años” en la Bombonera

Quiénes son los jugadores mejores pagos de la NBA para la temporada 2026/27 y cuál supera los USD 60 millones

Estudiantes hizo oficial la llegada de un campeón con la Selección que regresa al fútbol argentino tras 12 años

TELESHOW

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

Erika Mitdank estalló en sus redes contra su hermana: “La persona que más daño me causó en esta vida”

Joaquín Cavanna: “Vivir esta fama después de los 40 es una fantasía”

La Joaqui defendió a Luck Ra y confirmó que lo bloqueó: “Me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hablaron de su relación: “¿Por qué hay que ponerle un título?"

INFOBAE AMÉRICA

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

En fotos: nuevos soldados se sumarán al Plan Control Territorial para reforzar las tareas de seguridad en El Salvador

Sandinismo familiar: ¿Cómo Ortega convirtió la revolución en un régimen de pareja?

Werner Herzog recibirá la mayor distinción honorífica del Festival de Cine de San Sebastián

“El Niño” aumenta la vigilancia en Hawái por un posible ciclón tropical que podría acercarse a las islas en agosto