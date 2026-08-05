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Los datos no hablan solos: la IA no reemplaza al criterio

Frecuentemente tomamos decisiones basadas en datos, pero, ¿cuántas veces nos preguntamos si realmente entendemos lo que esos números significan?

La importancia de la inteligencia humana para comprender, priorizar y contextualizar en el escenario actual de sobreabundancia de datos e inteligencia artificial (Imagen ilustrativa Infobae)
La importancia de la inteligencia humana para comprender, priorizar y contextualizar en el escenario actual de sobreabundancia de datos e inteligencia artificial (Imagen ilustrativa Infobae)
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El índice de criminalidad en una ciudad aumentó un 100%. Como titular, es impactante. Sin embargo, al leer la nota descubrimos que durante el año anterior se había registrado un solo homicidio y que este año fueron dos. La estadística es correcta, pero nuestra percepción cambia por completo cuando conocemos el contexto.

Una persona se ahogó en un lago de un metro de profundidad… en promedio. La profundidad media era de un metro, pero en algunos sectores el agua superaba la altura de una persona.

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El consumo anual per cápita de carnes en la Argentina durante 2025 alcanzó los 116,4 kg, uno de los valores más altos de los últimos años. Sin embargo, el consumo de carne vacuna sigue en niveles históricamente bajos, alrededor de 49,92 kg por habitante, muy por debajo de décadas anteriores. El aumento del consumo total se explica por una mayor ingesta de carne aviar y porcina. ¿Quién tiene razón? Ambos parten de datos correctos, pero están respondiendo preguntas diferentes.

Los ejemplos anteriores no son excepciones, ocurren a diario. Las estadísticas pueden ser correctas y, al mismo tiempo, conducir a interpretaciones erróneas cuando se presentan sin contexto, o sea, quién selecciona el dato, qué queda fuera y qué comparación es pertinente.

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El problema no está en los números, está en la pregunta que hacemos y en el contexto con el que interpretamos la respuesta. Entonces, el problema no son las estadísticas, tampoco los datos. El problema es creer que los números hablan por sí solos. En realidad, necesitan contexto, interpretación y criterio.

Nunca en la historia se generaron tantos datos, pero disponer de más datos no garantiza más información ni tomar mejores decisiones. Cuando comprendemos los datos organizados, la información, y la relacionamos con nuestra experiencia, generamos conocimiento. Cuando utilizamos ese conocimiento para tomar una decisión, hablamos de inteligencia.

En otras palabras, existe una verdadera cadena de valor de los datos: Datos → Información → Conocimiento → Inteligencia → Decisión → Acción → Resultado.

Los datos describen la realidad; la información la organiza; el conocimiento la explica; la inteligencia permite actuar sobre ella; y son las decisiones las que finalmente producen resultados.

Vivimos fascinados por la inteligencia artificial, pero pocas veces reflexionamos sobre aquello que la hace posible: los datos. El desempeño de la IA depende de la calidad de los datos con los que aprende, pero también de cómo esos datos fueron seleccionados, organizados e interpretados.

La IA participa en varios eslabones de la cadena, aunque no puede reemplazar todo el proceso.

Ningún algoritmo puede definir nuestros objetivos, prioridades o asumir la responsabilidad de una decisión. Esas siguen siendo tareas profundamente humanas.

Durante gran parte del siglo XX, el desafío fue acceder a la información. Hoy, ese problema está resuelto. El desafío del siglo XXI es diferente: transformar una sobreabundancia de datos en inteligencia útil para decidir mejor.

En un mundo donde cada día aparecen nuevos indicadores económicos, encuestas, estudios científicos y sistemas de IA capaces de procesar millones de registros en segundos, la verdadera ventaja competitiva ya no consiste en tener más datos, sino en comprenderlos mejor. Hoy, no todos necesitaremos programar algoritmos, pero sí aprender a interpretar datos.

En un mundo inundado de datos, la inteligencia consiste en formular las preguntas correctas, comprender el contexto y convertir los datos en conocimiento útil.

No faltan datos; falta inteligencia para transformarlos en mejores decisiones.

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