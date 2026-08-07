La Ciudad detectó 471 espacios reservados para personas con discapacidad con irregularidades: “Algunos mandaban a fabricar los carteles”

La Ciudad detectó 471 espacios reservados para personas con discapacidad con irregularidades en la vía pública

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La revisión de los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad permitió detectar cientos de casos que no cumplían con la normativa vigente. Según explicó Pablo Bereciartua en Infobae a la Tarde, las irregularidades iban desde autorizaciones que nunca fueron dadas de baja hasta carteles apócrifos colocados para impedir que otros conductores utilizaran esos lugares.

“Algunos directamente mandaban a fabricar los carteles”, aseguró el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires al describir una de las maniobras detectadas durante los operativos. También explicó que una parte importante de los casos respondía a permisos que seguían vigentes pese a que el beneficiario original ya no residía en el domicilio. “La mayor parte de los casos son lugares donde vivió alguien que tenía un Certificado Único de Discapacidad (CUD), vendió la vivienda y el nuevo propietario aprovechó el espacio reservado”, señaló.

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El funcionario sostuvo que estas prácticas terminan afectando el uso del espacio público y perjudican a quienes realmente necesitan ese beneficio. “Si te apropiás del espacio público, estás impactando en la vida de la ciudad de una manera que no debe ser”, afirmó.

La Ciudad de Buenos Aires detectó casos en los que el beneficiario con Certificado Único de Discapacidad ya no vivía en el domicilio (Infobae en Vivo)

Cómo detectaron las irregularidades

Bereciartua explicó que gran parte de los casos surgieron a partir de denuncias de vecinos y de los controles que el ministerio intensificó durante los últimos meses. “La forma más directa de avisarnos es a través de las redes del ministerio o en las reuniones barriales que hacemos todos los meses”, indicó.

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Según detalló, durante las inspecciones encontraron distintas modalidades. Algunas consistían en permisos vencidos o que nunca habían sido actualizados, mientras que en otras oportunidades detectaron señales adulteradas con calcomanías o directamente confeccionadas para aparentar una autorización oficial.

Cordones amarillos pintados sin autorización

El ministro también advirtió sobre otra práctica que se repite en distintos barrios: vecinos que pintan cordones amarillos para impedir que otros estacionen frente a sus viviendas o comercios.

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“Llevamos ya un par de kilómetros acumulados de cordones amarillos que pintaron vecinos. Eso no está permitido”, afirmó. En esos casos, explicó, la Ciudad elimina la demarcación y cobra a los frentistas el costo de la regularización.

La Ciudad también removió cordones amarillos pintados sin autorización para impedir el estacionamiento frente a viviendas y comercios (Infobae en Vivo)

Los cambios en el estacionamiento después de la pandemia

Durante la entrevista, Bereciartua también se refirió a las modificaciones implementadas durante la pandemia, cuando se habilitó el estacionamiento sobre la mano izquierda en gran parte de la Ciudad.

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“Eso duplicó la oferta de lugares gratuitos y cerró varios estacionamientos privados”, sostuvo. Sin embargo, explicó que el crecimiento del tránsito obligó a revisar esa medida y que ya comenzó un proceso para restablecer restricciones en sectores donde el estacionamiento genera inconvenientes para la circulación, especialmente en zonas comerciales y corredores con alta demanda.

La revisión de los decks gastronómicos

El control sobre el uso del espacio público también alcanza a los decks gastronómicos instalados durante la emergencia sanitaria.

Los controles sobre estacionamiento reservado hallaron permisos vencidos, autorizaciones sin actualizar y carteles falsificados (Infobae en Vivo)

Bereciartua precisó que durante la pandemia se autorizaron alrededor de mil estructuras y que, desde entonces, unas 300 fueron retiradas por afectar la circulación o reducir la visibilidad en esquinas. Además, anticipó que la Ciudad trabaja en un esquema para que los comercios que mantengan estos espacios paguen un canon por ocupar la vía pública.

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Al cierre de la entrevista, el ministro reiteró que los vecinos pueden denunciar cualquier irregularidad vinculada con el uso del espacio público a través de los canales oficiales del área y remarcó que esos aportes fueron determinantes para detectar buena parte de las maniobras descubiertas durante los controles.

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