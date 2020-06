Aunque estos fondos han mostrado voluntad por negociar con el Gobierno argentino, no hay que olvidar que para muchos litigar es la estrategia elegida para recuperar sus inversiones y aceptar un canje que represente un recorte del capital invertido, no es una opción deseada. No solo estos fondos son representados por un viejo conocido para la República Argentina (Dennis Hranitzky), sino que también existen algunos “fondos buitres” que ya han litigado contra el país en el pasado. Entre estos se encuentra el mencionado VR Capital Group quien demandó a al país por USD 64 millones y cobró cerca de USD 100 millones.