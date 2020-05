Tenemos la obligación, y al mismo tiempo la oportunidad, de construir puentes que nos vuelvan a poner sobre el camino. No me cansaré de predicar, desde una profunda convicción, la cultura del acuerdo. Reivindiquemos el trabajo conjunto entre oficialismo y oposición, sin desdibujar –desde luego- los roles de cada uno. Asumamos la responsabilidad política como una conducta y una actitud irrenunciables. Cultivemos la moderación y la humildad de los que buscan soluciones. Invirtamos tiempo en el diálogo fecundo con aquel que piensa distinto; seamos capaces de escucharnos y de hacer lugar a las ideas del otro. Levantemos la bandera de la cooperación y no la del oportunismo. Quitemos el revanchismo y el resentimiento de nuestra práctica dirigencial y militante. No es el guión de una “política lírica” ni son conceptos de una retórica hueca; es lo que han hecho países tan diversos como Uruguay, Alemania, Australia o Portugal. No es, por supuesto, una fórmula que evite los problemas ni las dificultades; tampoco los fracasos ni las tensiones. Pero, sin duda, le da una chance al futuro. Si el diálogo y los acuerdos no nos garantizan el éxito, los desencuentros y el sectarismo sí nos garantizan el fracaso. Depende de nosotros; de una generación democrática que todavía está a tiempo de asumir el desafío. Por la banquina no vamos a llegar.