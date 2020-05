El fondo del problema es que Argentina es como ese jefe de familia que gasta compulsivamente usando la tarjeta de crédito hasta que un día se agota el cupo de financiamiento. Cuando llega el momento de pagar, no tiene ni ingresos ni activos para vender y cancelar su deuda y culpa al banco por haberle prestado. Es cierto que parte de la culpa es del acreedor por no haber analizado la capacidad de repago que tenía el deudor, pero eso no quita que el deudor no sea un gastador compulsivo, que gasta permanentemente por encima de sus ingresos.