Valora tu atención

Imagen de la NYU.

El jueves pasado tuve el honor de dirigirme a la promoción de graduados de la NYU en su ceremonia de graduación en el Yankee Stadium. Como miembro de la comunidad de la NYU durante los últimos 16 años, me sentí profundamente honrado por esta invitación y sentí la gran responsabilidad de ofrecer un discurso significativo y a la altura de la ocasión, ya que estos estudiantes se adentran en un mundo lleno de nuevos desafíos.

Como psicóloga social, estoy acostumbrada a dirigirme a audiencias académicas y a argumentar basándome en la evidencia. Esta vez fue diferente. Hablé con los graduados —miembros de la Generación Z— para ofrecerles consejos sobre cómo prosperar en un mundo tecnológico que plantea numerosos obstáculos para el florecimiento humano. Me basé en la asignatura que imparto en NYU Stern, llamada “Florecimiento”, que es mi asignatura favorita. A lo largo de los doce años que llevo impartiendo este curso, mis alumnos y yo hemos descubierto técnicas para ser más inteligentes, emocionalmente más fuertes y más sociables. Estos son los cambios clave para aumentar las probabilidades de éxito en el amor y en el trabajo. Y el éxito en el amor y en el trabajo es la fórmula mejor validada para el florecimiento.

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Quería compartir algunos de esos descubrimientos con toda la promoción. Y ahora quiero compartir esas técnicas e ideas con la comunidad de After Babel. Espero que les resulten interesantes.

– Jon

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La NYU comenzó a celebrar sus ceremonias de graduación aquí en el Yankee Stadium en 2009. Desde entonces, los graduados han escuchado a primeros ministros, presidentes, jueces de la Corte Suprema, estrellas de cine, activistas por los derechos civiles y a Taylor Swift. Así que sé lo que están pensando: ¡Por fin trajeron a un psicólogo social!

Quizás por eso, en las últimas semanas, al pensar en lo que podría decirles, me he sentido agradecido y emocionado. Pero, sobre todo, he sentido una gran responsabilidad. Porque formo parte de la NYU. Amo esta universidad y amo a los estudiantes a quienes tengo el privilegio de enseñar. Por eso siento la gran responsabilidad de aportar mi granito de arena para que este sea el gran día memorable que todos ustedes y sus familias merecen.

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Graduados, veo lo mucho que se han esforzado. Y me encanta cómo se entregan a la vida de la ciudad de Nueva York. Porque todos hicimos el mismo trato cuando elegimos la NYU: cambiamos el campus por Washington Square y el estadio de fútbol americano por la ciudad que nunca duerme.

Hay algo más que sé: la mayoría de las familias tienen historias de lucha y perseverancia, muchas de las cuales comenzaron en continentes lejanos. Pero todas nuestras historias familiares convergen aquí, hoy, en el Yankee Stadium, con la graduación de un ser querido de la Universidad de Nueva York. Así que a todos los padres, abuelos, demás familiares y amigos presentes, y a todos los profesores y demás personas que les ayudaron a llegar hasta aquí, les damos las gracias y les aplaudimos.

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Al sentarme a escribir este discurso, recordé mi propia graduación en mayo de 1985. Recuerdo la mezcla de emociones que sentí al sentarme con mis compañeros graduados, con nuestras togas y birretes. Por un lado: orgullo, alegría, gratitud y cariño por mis amigos. Por otro, la tristeza de saber que un capítulo maravilloso de mi vida llegaba a su fin y el temor a la incertidumbre del futuro.

El orador de nuestra ceremonia de graduación aquel día fue un ex congresista de Massachusetts que dijo que en 20 años no recordaríamos nada de su discurso. Se equivocó: aún recuerdo que dijo que no recordaríamos nada de su discurso.

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Sus palabras resuenan como un recordatorio para abordar mi papel aquí con humildad. Así que, si bien compartiré varias lecciones que he aprendido en mi vida y en mi investigación, si hay algo de mi discurso que recuerden mañana, la próxima semana y dentro de 20 años, que sea esto: Valoren su atención.

En 2014, cuando tenía casi 80 años, la poetisa Mary Oliver escribió un breve poema titulado “Instrucciones para vivir la vida”. Dice así:

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Presta atención.

Asómbrate.

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Cuéntalo.

Parece sencillo. Pero prestar atención es, de hecho, una de las cosas más desafiantes y significativas que puedes hacer. Porque aquello a lo que prestas atención moldea lo que te importa. Y lo que te importa moldea en quién te conviertes.

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Controlar la propia atención nunca ha sido fácil, por eso esta universidad se ha esforzado tanto en prepararte para ello. En 2005, el escritor David Foster Wallace pronunció uno de los discursos de graduación más conocidos del siglo XX en Kenyon College. Dijo: «La verdadera formación en pensamiento crítico que debemos recibir en un lugar como este no se centra en la capacidad de pensar, sino en la elección de qué pensar». Tenía razón, y parecía anticipar que, dos décadas después, habría tantas personas poderosas y grandes empresas intentando arrebatarte esa libertad de elección.

Compiten entre sí para captar tu atención. Reflexiona sobre esa frase. Reconoce que tu atención es valiosa. Pero también revela que algunas de las corporaciones más grandes de la historia no intentan ganarse tu atención ni merecerla. Intentan arrebatártela.

Estudiantes celebran durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Nueva York (NYU) en el Yankee Stadium, en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York. REUTERS/Eduardo Muñoz

Consideremos un solo ejemplo. Meta está valorada en más de un billón de dólares, aunque pocos le hemos dado dinero. ¿Cómo es posible? Porque inventó un modelo de negocio que capta la atención de casi la mitad de la población mundial y la vende a los anunciantes. Otras industrias siguieron su ejemplo: videojuegos, citas, apuestas... incluso las inversiones se han gamificado y optimizado para mantenernos enganchados, deslizando el dedo por la pantalla. Todos hemos cogido el móvil, quizás por un buen motivo, solo para encontrarnos, una hora después, desplazándonos sin rumbo por la pantalla. No es casualidad. Son nuestros teléfonos y aplicaciones, haciendo lo que fueron diseñados para hacer.

Permítanme compartirles lo que he aprendido, tanto en mi investigación como en mi docencia, sobre cómo resistir y cómo recuperar la atención. Llevo doce años impartiendo un curso en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, llamado “Florecer”. El primer día, les pido a los estudiantes algo sencillo: desactivar casi todas las notificaciones de sus teléfonos. ¿Reciben una alerta cada vez que les llega un correo electrónico? Muchos jóvenes sí, así que desactívenla. ¿Y las alertas de noticias de última hora? Desactívenlas también.

Una semana después, les pregunto: “¿Se perdieron algo realmente importante?”. La respuesta casi siempre es no. Entonces pregunto: “¿Obtuvieron algún beneficio importante?”. Sí. Los estudiantes se sorprenden de lo mucho mejor que se sienten cuando eliminan cientos de interrupciones de su día. Cuando revisan las cosas cuando les conviene, en lugar de darle a una empresa el derecho de interrumpirlos a su antojo.

En la tercera semana de mi curso “Florecimiento”, les pido a mis alumnos que participen en un ejercicio que creen que será mucho más difícil: les pido que eliminen las aplicaciones de redes sociales de sus teléfonos, solo por una semana. No les pido que dejen de usar las redes sociales por completo. Muchos de ellos continúan usándolas a través de un navegador web. Pero añadir esa pequeña dificultad durante una semana, al tener que iniciar sesión en un navegador web en lugar de simplemente sacar el teléfono sin pensarlo, nos devuelve el control sobre dónde ponemos nuestra atención.

Al final de la semana, la mayoría de los estudiantes se sorprenden de lo fácil que fue. Más aún, se sorprenden de la mayor libertad que sienten. Recuperaron valiosas horas cada día y la sensación de tener el control sobre cómo emplear ese tiempo.

Así que valora tu atención más que a quienes quieren arrebatártela. Nunca olvides su verdadero valor. Para Meta, vale un billón de dólares. Para ti y tu vida, no tiene precio.

Una vez que logres controlar tu atención, podrás empezar a hacerte una de las preguntas más apasionantes de la vida: “¿Qué quiero hacer?”.

Por supuesto, la respuesta a esta pregunta será diferente para cada uno de ustedes. Pero visto desde otra perspectiva, creo que la respuesta podría ser la misma para todos. ¿Qué deberían hacer? Deberían hacer cosas difíciles.

Este es uno de los consejos más universales de nuestros antepasados. En palabras de dos grandes filósofos —Friedrich Nietzsche y Kelly Clarkson—, lo que no te mata te hace más fuerte. El fundamento psicológico de esta gran verdad es que los seres humanos, y especialmente los jóvenes, no son frágiles. Son antifrágiles, para usar un término acuñado por el profesor de la Universidad de Nueva York, Nassim Taleb. Las cosas frágiles se rompen cuando se caen o se ponen a prueba, por lo que debemos protegerlas con atención. Las cosas antifrágiles se fortalecen, por lo que debemos exponerlas a desafíos con diligencia.

¿Cómo deberías vivir estos próximos años de posgrado, estos años de transición? Centrándote constantemente en hacer cosas difíciles. Entrégate por completo a tu próximo trabajo, programa académico o cualquier otra aventura que te depare el futuro. Arriésgate. Di que sí a todo aquello que amplíe tus capacidades.

Y no me refiero solo a tu carrera. Dedica tu valiosa atención a arriesgarte también en tus relaciones. Has oído decir que «Es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca». Esa frase cobra aún más sentido cuando comprendes que tu corazón también es antifrágil.

Lo cual me lleva a mi último punto. Porque junto con la pregunta “¿Hacia dónde debo dirigir mi atención?” surge una pregunta relacionada: “¿En quién debo centrar mi atención?”.

Una vez más, la respuesta será diferente para cada uno de ustedes. Y, a la vez, la respuesta también podría ser la misma para todos: deberían dedicar mucha atención a las personas reales en el mundo real.

Durante tu estancia en NYU, la interacción personal era parte esencial de tu vida. Te encontrabas con amigos constantemente. O tal vez alguien te enviaba un mensaje preguntando “¿pizza?” y, diez minutos después, ya estabas comiendo pizza. En la universidad, es muy fácil crear experiencias compartidas. Eso es parte de lo que hace que este lugar sea tan especial.

Pero hoy en día, una de las experiencias más comunes de la adultez —sobre todo en ciudades ambiciosas, entre personas exitosas— es una extraña soledad. Puedes estar chateando todo el día. Puedes ver cómo se desarrolla la vida de todos en tiempo real. Y, sin embargo, a pesar de toda esta supuesta conexión, puedes sentirte cada vez más solo. La amistad ahora requiere mucha más intencionalidad que antes. Así que mi consejo, al reflexionar sobre qué merece y qué no merece tu atención, es que te acerques a los demás, incluso cuando te resulte incómodo.

Llama a alguien a quien quieras solo para saludarlo. Invita a alguien a cenar. Acepta las invitaciones. Toma la iniciativa y los demás te lo agradecerán.

Piensa en tus momentos más memorables durante tu tiempo en NYU. Apuesto a que casi ninguno ocurrió frente a una pantalla. Probablemente la mayoría sucedieron mientras compartías tiempo con personas que te hicieron reír o te ayudaron a crecer. Sigue creando esos momentos.

Así pues, promoción de 2026 de la NYU, quiero terminar donde empecé, con las instrucciones de Mary Oliver para vivir una vida:

Presta atención.

Asómbrate.

Cuéntalo.

No puedo predecir qué te depara el futuro. Pero sí puedo decirte esto: a tu edad, en este momento de tu vida, con un título de la NYU, tienes oportunidades que pocas personas en la historia podrían haber imaginado. Tienes la oportunidad de convertirte en la mejor, más completa y auténtica versión de ti mismo.

Hay algo más que puedo decirte: el mundo necesita que aproveches esta oportunidad con todas tus fuerzas. No será fácil. Te enfrentarás a los desafíos universales que enfrentaron todas las generaciones anteriores, y también a los desafíos únicos que han surgido para tu generación.

Pero si valoras tu atención y la utilizas para afrontar retos difíciles con otras personas en la vida real, entonces —y créeme, como psicólogo social— tu vida será maravillosa. Y el mundo será un lugar mucho mejor gracias a tu presencia.

¡Felicidades, promoción de 2026 de la NYU! ¡Que todos ustedes prosperen!