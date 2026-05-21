Rediseñar Tierra del Fuego, la provincia que podemos ser

Una vista de Ushuaia (REUTERS/Horacio Soria)

Tierra del Fuego no es un problema para el país, es una oportunidad mal aprovechada.

Lo digo después de más de treinta años viviendo aquí, después de haber gestionado la política industrial de esta provincia como ministro durante cuatro años y de haber pasado los últimos tres y medio conduciendo la principal cámara empresarial del sector productivo. Lo digo con evidencia, no con nostalgia ni con optimismo de ocasión. Y lo digo porque creo que hay una ventana que no va a estar abierta para siempre.

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Tenemos un problema conceptual que nadie termina de nombrar con claridad: Tierra del Fuego fue pensada como territorio a desarrollar, y se desarrolló. Pero luego se gestionó y se visualizó —incluso en nuestra propia autopercepción— como un territorio de subsidios y beneficios que la Nación debía sostener. Las promociones pueden no ser eternas, y al cambiar los contextos y lograr los objetivos, deben ser repensadas y aún mejor utilizadas. El modelo de sustitución de importaciones predominó durante años en Argentina. Con el actual gobierno nacional, esa visión cambió. Y nosotros, como provincia, tenemos que estar a la altura de ese cambio: no resistiéndolo desde la queja, sino liderando la construcción del modelo que viene de ser competitivos.

Tenemos un problema conceptual que nadie termina de nombrar con claridad: Tierra del Fuego fue pensada como territorio a desarrollar, y se desarrolló

La provincia tiene actualmente un altísimo déficit económico, una dependencia estructural de los fondos de coparticipación federal y del régimen industrial que es, a esta altura, insostenible como modelo único. Tenemos baja diversificación económica, escasa integración con mercados internacionales, infraestructura muy limitada, ineficiencia logística y un Estado que termina concentrando recursos que deberían potenciar más inversión y desarrollo. Esta descripción realista es el diagnóstico que necesitamos hacer antes de poder construir algo diferente.

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Y lo que quiero explicar acá es que ese diagnóstico duro convive con una oportunidad extraordinaria. Porque Tierra del Fuego tiene atributos que el resto del mundo empieza a valorar de maneras que todavía no terminamos de entender.

Tenemos extraordinarias aguas en el Atlántico Sur, condiciones ideales para producción y actividad acuícola pesquera que otros países convirtieron en una industria de exportación en dólares de escala global; debemos llevarla adelante con marco regulatorio moderno, ambiental, productivo, sostenible y de estándares internacionales. Tenemos vientos entre los más potentes del planeta para generar energía eólica, gas offshore en explotación y las condiciones naturales para producir hidrógeno verde en el mediano plazo. Tenemos una posición geopolítica única como puerta de entrada a la Antártida, un continente cuyo peso estratégico en las próximas décadas va a crecer de manera exponencial. Tenemos una enorme capacidad tecnológica instalada en nuestras plantas industriales para transformarlas hacia producciones complementarias y exportadoras. Y tenemos condiciones climáticas y energéticas que hacen que instalar data centers o desarrollar biotecnología en esta provincia sea competitivo a escala internacional, algo que hoy es prácticamente nulo, pero que no tiene razón de seguir siéndolo.

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Las promociones pueden no ser eternas, y al cambiar los contextos y lograr los objetivos, deben ser repensadas y aún mejor utilizadas

Tenemos marca “fin del mundo” y eso es mucho más que un activo turístico. Es una identidad que el mundo reconoce. Esa marca de origen y autenticidad es de posición geográfica única. La marca “territorio del fin del mundo” le pertenece a la provincia y debe generar valor en todos los sectores productivos, en absolutamente todo lo que se produzca.

Cada uno de esos sectores es un pilar. Cada uno es una fuente de empleo calificado, de exportaciones en dólares, de crecimiento del PBI. Eso es lo que significa dejar de ser Periferia percibida como “Subsidiada” para ser Polo Productivo, Turístico y Logístico en el Atlántico Sur.

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¿Por qué no ocurrió hasta ahora? Porque hace falta una condición que no es técnica ni económica: hace falta decisión. Decisión política de definir hacia dónde va la provincia. Decisión de mejorar la infraestructura portuaria, turística, de servicios y transporte que hoy limita cualquier proyecto de inversión. Decisión de modernizar la conectividad digital sin la cual la economía del conocimiento es imposible. Decisión de eliminar leyes, normas y procedimientos restrictivos que hacen que invertir en TDF sea más complicado de lo que debería ser. Decisión de tener un Estado moderno, dinámico y eficiente que acompañe las actuales y futuras necesidades.

La marca “territorio del fin del mundo” le pertenece a la provincia y debe generar valor en todos los sectores productivos, en absolutamente todo lo que se produzca

Tenemos además el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina con proyectos en marcha. Pero el desafío sigue siendo que esos proyectos confluyan con un rumbo estratégico claro para la provincia. El FAMP debía ser una herramienta extraordinaria de transformación si la provincia hubiera decidido hacia dónde va. Sin esa decisión y sin rumbo claro, es solo financiamiento.

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Hoy Tierra del Fuego enfrenta una decisión histórica: convertir sus condiciones en ventajas estratégicas. La geografía que durante décadas fue descripta como un obstáculo —la distancia, el frío, el aislamiento— es precisamente lo que nos hace únicos en un mundo que cada vez valora más la Antártida, los recursos naturales, el turismo de experiencia y la energía limpia. Lo que durante años tratamos como limitación puede ser, con las decisiones correctas, el activo más poderoso que tenemos.

Tenemos la oportunidad de pensar y gestionar nuestra provincia de una manera diferente. Tenemos recursos, conocimiento, una posición estratégica única. Lo que falta no es potencial. Es decisión. El futuro de Tierra del Fuego no puede seguir siendo sobrevivir. Tiene que ser liderar.

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Y ese futuro empieza cuando decidimos rediseñar Tierra del Fuego.

El autor es director ejecutivo de la Unión Industrial Fueguina y ex Ministro de Industria de la Provincia de Tierra del Fuego

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