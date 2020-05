Fuentes cercanas a otro grupo de bonistas también aseguraron que no hubo diálogo con las autoridades argentinas y que la situación actual parecería indicar que el Gobierno está pensando en volver a hacer una oferta por su cuenta. “Guzmán tiene un estilo de negociación que no funciona; esto no llega a buen puerto producto de eso”, dijeron las fuentes, dando a entender que se estaban intentando buscar otros interlocutores dentro del oficialismo.