En mi caso particular no soy ni abogado, ni periodista, ni era amigo del Fiscal, ni soy querellante en la causa de su acusación, ni estoy imputado ni procesado. Una rara avis para los detractores organizados asociativamente para denostar al que piensa distinto habiendo ya sufrido el armado de una fallida causa en 2015 por la que se me acusó de recibir órdenes de los fondos buitre y una acción del aparato para-estatal, hace unos días, en la que se me inventaron gastos en la Cámara de Diputados de la Nación. Solo en mi condición de ciudadano me resulta indignante tener que dar explicaciones por lo que pienso cuando desde el Presidente de la nación pasando por el diputado Massa hasta el procesado por autor intelectual del atentado, Moshen Rabbani, desde Irán, consideran que al fiscal Nisman lo mataron.