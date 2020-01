Hace cinco años, a pocas horas de conocerse la muerte violenta de mi colega Alberto Nisman, escribí una columna en este medio, donde expresaba que el mejor homenaje que podíamos rendirle era trabajar para que la denuncia contra el gobierno de aquel momento, presentada el 14 de enero de 2015, no muriera con él. Voy a escribir cosas que ya dije y publiqué en estos cinco años, y aunque no lo parezca, sigue resultando imprescindible hacerlo. No se trata de un olvido. Todo lo contrario: es una deliberada reiteración de conceptos y de críticas frente a temas que no cambian, que se naturalizan y se convierten en permanentes. El fiscal Nisman no es el único ejemplo en la historia de nuestro país.