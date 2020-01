También sabemos que Nisman intentó comunicarse telefónicamente varias veces con Stiuso y este no lo atendió. “Tenía el teléfono en vibrador y no lo escuche”, declaró el ex espía. Ello no le impidió atender otras llamadas, por cierto. Y también sabemos que luego de la muerte de Nisman recuperó su locuacidad e incluso contactó a Arroyo Salgado para darle, según afirmo, su sentido pésame.