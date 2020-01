La respuesta debe darla la Justicia y ahora el kirchnerismo, de memoria selectivamente voluble y de regreso en el poder, no contento con no haber cuidado debidamente en su momento la escena del crimen ni con el resultado de las investigaciones judiciales, pretende impulsar una revisión “técnico administrativa” del peritaje de la Gendarmería Nacional para torcer la historia y hacerla congruente con su relato. Olvida deliberadamente el propio Presidente de la Nación sus declaraciones pasadas en las que se refería a Cristina Kirchner como “cínicamente delirante” afirmando que ella “había tenido el patético cuidado de haber hecho ley ese Memorándum”. Desconoce, también, que cualquier intento de revisión es exclusiva potestad del Poder Judicial. Resulta más que evidente, entonces, que tras la intención de manipular a la Justicia para que “el relato” se transforme en historia oficial, no tienen el menor reparo en seguir manoseando a las víctimas de la AMIA y al propio Alberto Nisman.