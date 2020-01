Como bien ha sido explicado en el documental El fiscal, la presidenta y el espía, disponible en Netflix, en el sub examine no hay la menor evidencia científica de que terceros hayan ingresado al baño con Nisman, habida cuenta de que se corroboró la existencia de manchas de sangre en todas las direcciones alrededor del fiscal. Alguien debería explicar cómo hicieron para no dejar pisadas, sin que haya quedado una gota de sangre fuera del baño y que no se advierta la utilización de productos químicos de limpieza, fuera del recinto del baño.