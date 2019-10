Siempre la condena es para el que piensa distinto y la extorsión para disciplinar al que se atreva a desafiar su autoritarismo. Cuando tuve la campaña en mi contra por decir que en la Argentina “no hay 30 mil desaparecidos” para luego tratar de explicar a hordas de fanáticos que hay un registro oficial (CONADEP) que está publicado y es abierto (si aparecen nuevos casos se agregan) y que sólo me apegaba a ese registro oficial (contra el número “militante”), me tocó vivir un episodio curioso. Recibí una notificación de demanda judicial que era antecedida por una mediación judicial. Me representó mi abogado y la mediación fue con Mabel Careaga, entre otros, que se presentaron en condición de familiares de víctimas de la dictadura. Entre los pedidos que hacían para no llegar a la instancia de juicio había uno que consistía en que yo les pagara 300.000 pesos en carácter de “resarcimiento” (ese dinero en 2016 representaba mucho más que ahora). De más está decir que no acepté y mi abogado informó que iríamos a juicio ya que yo no aceptaba las demandas. No pago ni he pagado nunca por hacer uso de mi libertad de expresión. Siempre me resultó curioso ese pedido de dinero. Quizá pensaron que tendría miedo y pagaría para evitar el escarnio público. Después de eso, nunca prosiguieron con la acción judicial.