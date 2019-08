Nadie está diciendo que mañana hay que despedir un millón de empleados públicos ni eliminar de un saque todos los planes sociales, pero sí empezar a marcar un rumbo en que se destaque que no puede ser que 8 millones de argentinos mantengan a 20 millones, porque esos 8 millones están agotados de mantener a los otros 20 y cada vez producen menos. Esa gente no llega a fin de mes. No tiene la ilusión de poder comprarse una propiedad. En definitiva, no puede soñar con progresar porque en nombre del progresismo condenaron a la esclavitud laboral a 8 millones de argentinos que se cansaron y le dieron la espalda al gobierno. Bastante le pusieron el hombro en los primeros dos años.