Esta pasó a la historia por el terror, la guillotina y la ejecución del rey; no por la sanción de una norma por la que era imposible llevar a juicio a un sujeto sin una ley anterior al hecho punible, norma en torno a la cual estuvieron de acuerdo liberales y conservadores. En el ancien régime esto no ocurría, y conservadores y liberales coincidieron en establecer ese principio que después fue adoptado por todas las naciones civilizadas (salvo aquellas que lo proclaman pero no lo aplican).