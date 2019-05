En Alemania, país que frecuentemente citamos como ejemplo, el aborto no está legalizado sino despenalizado en determinadas condiciones, las cuales se indican claramente en el Código Penal, estableciéndose al Estado como garante de los derechos del niño por nacer en cualquier semana de la gestación. Como corolario de ello, toda embarazada que solicita un aborto debe asistir previamente a una consejería obligatoria de personal autorizado, el cual invoca los derechos del niño e intenta disuadirla de realizar un aborto mediante argumentos éticos y soluciones prácticas (de hecho, el término "Schwangerschaftsabbruch" se traduce como 'demolición/terminación del embarazo' y no 'interrupción'). En dicho país los médicos no son obligados a realizar abortos. Cuando existe una causa médica que justifica su realización (justificación que resulta necesaria para realizar un aborto a partir de la semana 12), la decisión de realizar el aborto es tomada por un cuerpo colegiado de tres especialistas, y si se autoriza el aborto, este debe ser realizado por otro profesional.