Vamos con la primera: darle a Embalse 30 años más significa contar con 683 MWe (la central se repotenció en 35MW adicionales) de energía limpia y sustentable para más de tres millones de personas, el equivalente al 85% de la población de Córdoba. Una central nuclear genera energía siempre, en silencio, eficientemente, y sin emitir gases al ambiente. ¿Me decís que una central nuclear no contamina? Exactamente. No contamina. ¿Pero ese humo que sale de las chimeneas en Los Simpson? Ese humo no es humo, es vapor de agua que se usa para enfriar. Las chimeneas no son chimeneas sino torres de enfriamiento llenas de agua. Y Los Simpson es una serie televisiva, no la vida real. Una central nuclear no contamina porque genera calor a partir de un fenómeno físico (la fisión de un átomo) y no de combustión química. La energía nuclear es limpia y además es segura, con una tasa de accidentes de las más bajas del mundo. Así de simple, Los Simpson, aparte.