Alberto Fernández regresó al mundo de Cristina en el momento justo. Y trabajó su relación más en el terreno emocional que en el político. Posiblemente el quiebre del antes y el después se dio el día que en una de las tantas charlas sobre lo pasado, ella concluyó: "Él fue mucho mejor Presidente que yo". Entonces el ex jefe de Gabinete le dio la respuesta que serenó su corazón: "Él no fue mejor que vos. Él te tuvo a vos. Y vos no lo tuviste a él…". La importancia de esa frase se reflejó en el acto. CFK fue a buscar un cuaderno y la anotó para no olvidarla…