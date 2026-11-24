Ómar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, aparece en informes de inteligencia como uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco (@jaimeflozada/X)

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El nombre de uno de los hombres señalados por las autoridades de estar detrás de las acciones violentas de las disidencias de las Farc en los Llanos Orientales volvió a quedar en el centro de la atención tras el ataque con explosivos ocurrido en Villavicencio, específicamente contra la sede de la Gobernación del Meta.

Ómar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina, figura en los informes de inteligencia militar y policial como el presunto responsable de ordenar el atentado con carro bomba contra este lugar, perpetrado en la noche del lunes 23 de noviembre de 2026.

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La resolución 039 del 8 de marzo de 2023 incluyó a 19 integrantes del Estado Mayor Central como representantes para los acercamientos exploratorios con el Gobierno Petro (Europa Press)

Su nombre también aparece en una resolución expedida por el gobierno de Gustavo Petro en marzo de 2023, mediante la cual se reconoció a varios integrantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) como representantes de esa organización para participar en acercamientos exploratorios de paz.

De acuerdo con la información conocida, el hombre que habría ejecutado el ataque fue identificado con el alias de Patón, quien quedó registrado en las cámaras de seguridad de un peaje. Las primeras investigaciones apuntan a que habría actuado siguiendo instrucciones de Antonio Medina.

El señalado cabecilla es considerado una de las fichas de mayor importancia de alias Iván Mordisco y estaría al mando de los frentes 28 y 39 del Estado Mayor Central, estructuras que tienen presencia principalmente en los Llanos Orientales y en zonas de frontera con Venezuela.

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Su nombre en los acercamientos de paz

Según información de El Tiempo, la resolución 039 del 8 de marzo de 2023, firmada durante el Gobierno de Gustavo Petro, incluyó a 19 integrantes de esa organización armada como representantes para los acercamientos con el Ejecutivo. Entre los nombres relacionados estaban Antonio Medina, Andrey Avendaño, el Mocho Olmedo y alias Marlon.

El documento establecía una vigencia de 45 días hábiles y contemplaba la solicitud de suspensión de las órdenes de captura contra los integrantes reconocidos. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, que para entonces estaba bajo la dirección de Martha Mancera, no accedió a esa petición.

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La trayectoria de Antonio Medina también está relacionada con el proceso de desmovilización de las Farc. El hombre hizo parte del frente 29 y firmó el Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana, Cuba.

El presidente Gustavo Petro firmó la resolución 039 del 8 de marzo de 2023, en la que se reconoció a 19 integrantes del Estado Mayor Central de las Farc como representantes para participar en acercamientos exploratorios de paz con el Gobierno (Europa Press)

Para ese momento se encontraba privado de la libertad y cumplía una condena por una docena de delitos cometidos cuando integró el frente Antonio Nariño y la columna móvil Bladimir Estiven, pertenecientes al Bloque Oriental, estructuras que delinquían en el departamento del Meta.

En 2017 recuperó la libertad al recibir los beneficios contemplados en el Acuerdo de Paz. No obstante, un año después su nombre volvió a aparecer en informes de inteligencia militar, esta vez relacionado con presuntos atentados contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil en los departamentos del Meta y Arauca.

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