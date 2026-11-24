Millonarios vs. Bucaramanga por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay (Lina Gasca/Colprensa)

Millonarios recibirá a Atlético Bucaramanga este martes 24 de noviembre, a las 6:20 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026 ll.

El partido tendrá transmisión de Win+ Fútbol. El árbitro será Ferney Ossa, de Antioquia, acompañado por Juan Camilo García y Diego Ospina. Wilmar Montaño será el cuarto juez, John Perdomo estará a cargo del VAR y Ariel Quintana será el AVAR.