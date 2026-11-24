Millonarios recibirá a Atlético Bucaramanga este martes 24 de noviembre, a las 6:20 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026 ll.
El partido tendrá transmisión de Win+ Fútbol. El árbitro será Ferney Ossa, de Antioquia, acompañado por Juan Camilo García y Diego Ospina. Wilmar Montaño será el cuarto juez, John Perdomo estará a cargo del VAR y Ariel Quintana será el AVAR.
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Los dos equipos llegan igualados en el grupo B
Millonarios y Bucaramanga comenzaron los cuadrangulares con un empate, por lo que ambos suman un punto. América de Cali y Deportivo Cali también tienen una unidad, de modo que la zona llega completamente igualada a la segunda jornada.
El ganador quedará con cuatro puntos y tomará una ventaja inicial en una serie corta, en la que cada equipo disputará seis partidos. Los dos primeros de cada cuadrangular avanzarán a la final del campeonato.
Millonarios cerró la fase regular en el séptimo puesto y viene de igualar ante Deportivo Cali en el estreno. Bucaramanga también empató en la primera fecha, frente a América de Cali.