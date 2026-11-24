Las Fuerzas Militares confirmaron que no hubo uniformados heridos (Ejército Nacional)

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Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones se registró este martes 24 de noviembre de 2026 en inmediaciones del peaje de Cachimbal, en el corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

El hecho afectó uno de los tramos de la vía Panamericana que conecta a Cali con el sur del país.

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El Ejército Nacional informó que tropas de la Brigada 29, desplegadas para proteger el peaje, fueron blanco de una acción atribuida en forma preliminar a integrantes de la estructura Jaime Martínez.

Tras el ataque, soldados del Grupo de Caballería Liviano N.º 8 iniciaron un despliegue operacional para verificar la situación, fortalecer la seguridad y proteger a los usuarios de este corredor vial, señaló la institución en un comunicado oficial.

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