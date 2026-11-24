¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del clásico vallecaucano por la fecha 2 del cuadrangular B de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 24 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali y se podrá ver a través de Win + Fútbol como en la aplicación de Win Play.
El árbitro del juego será Wilmar Roldán de Antioquia y en el VAR lo acompañará Leonard Mosquera.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa del juego y los 90 minutos que se disputarán en Cali.
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La Liga BetPlay dio por terminada la primera fecha de los cuadrangulares, que arrancaron el viernes 20 de noviembre y terminaron el sábado 21 del mismo mes, con cuatro partidos en los que el principal protagonista fue el empate porque en tres encuentros se dio ese marcador y solo un local hizo respetar su casa con victoria.
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El 20 de noviembre de 2026, América de Cali debutó en las finales del fútbol colombiano con un empate a dos goles ante Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini.
El venezolano Jhon Murillo adelantó a los “Diablos Rojos” al minuto 8 de partido, pero el argentino Luciano Pons marcó doblete al 18 y 33 de partido para remontar de forma parcial el juego a favor del Atlético Bucaramanga.
Al minuto 38, Tomás Ángel empataría las acciones para los Escarlatas.
Por su parte, Deportivo Cali empató el mismo día en su estadio ante Millonarios.