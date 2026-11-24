América quiere volver a ganar el título, logro que no consigue desde 2020 ante Santa Fe, igual que el Deportivo Cali en el 2021 al derrotar al Deportes Tolima (Jorge Orozco-El País/Colprensa)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del clásico vallecaucano por la fecha 2 del cuadrangular B de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 24 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali y se podrá ver a través de Win + Fútbol como en la aplicación de Win Play.

El árbitro del juego será Wilmar Roldán de Antioquia y en el VAR lo acompañará Leonard Mosquera.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa del juego y los 90 minutos que se disputarán en Cali.