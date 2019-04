Es cierto, el reto de la salud universal es ambicioso y alcanzarlo no será sencillo, pero un hecho reciente me permite asegurar que hay motivos para sentirnos esperanzados. ¿A qué me refiero? A la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud realizada en octubre pasado en Astaná, Kazajstán, donde hubo un llamado global a la acción para hacer que la salud para todos sea una realidad en el siglo XXI.