Alcalde de Villa de Mitla, su escolta y policías, son llevados a declarar tras balazos en manifestación de la CNTE

El alcalde solicitó licencia luego de las denuncias por parte de la CNTE que lo señalan como responsable de la represión. Crédito: Facebook - Esaú López Quero

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentó ante un agente del Ministerio Público al presidente municipal con licencia de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero, a su escolta, al director y subdirector de la Policía Municipal, así como a diversos elementos de la corporación, para que rindieran su declaración por los hechos violentos del miércoles 27 de mayo.

Ese día, disparos interrumpieron una manifestación de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el crucero de la localidad oaxaqueña.

PUBLICIDAD

En las próximas horas se definirá la situación jurídica de los servidores llevados a declarar, según información oficial.

La FGEO anunció previamente que detectó los hechos a través de videos difundidos en redes sociales, en los que se observó a civiles y a personas con uniformes policiales realizando detonaciones en un aparente intento de dispersar la protesta magisterial.

PUBLICIDAD

Captura de un video en el que se observa a un civil con un rifle disparando cerca de la manifestación. Crédito: Facebook - CNTE

A partir de esas grabaciones, la institución desplegó un equipo de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, integrado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, ministerios públicos y peritos, para procesar el lugar y recabar indicios balísticos.

La FGEO investiga cuatro probables delitos cometidos por servidores públicos

Según el comunicado emitido este 28 de mayo, la Fiscalía de Oaxaca analiza la probable configuración de cuatro delitos en los que habrían incurrido los servidores públicos presentados:

PUBLICIDAD

Apología del delito

Disparo de arma de fuego

Privación ilegal de la libertad

Hechos en materia de corrupción (antes tipificado como abuso de autoridad)

A partir del desahogo de pruebas y las diligencias en curso, la autoridad definiría la situación jurídica de las autoridades y los uniformados en las próximas horas.

Establecer el grado de responsabilidad de cada individuo, señaló la institución, era el paso necesario para determinar la ruta de persecución penal y las sanciones que se solicitarían ante la autoridad judicial.

PUBLICIDAD

CNTE responsabilizó a los tres niveles de gobierno por los disparos

Tras los las agresiones, la Sección 22 de la CNTE responsabilizó de a los tres niveles de gobierno encabezados por Morena: al gobierno federal, al gobierno estatal y al ahora presidente municipal con licencia de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero.

Además, la coordinadora acusó directamente al gobernador Salomón Jara Cruz de recurrir a grupos de choque y grupos paramilitares para reprimir la protesta magisterial, prácticas que, en sus palabras, “históricamente han caracterizado a los gobiernos autoritarios”.

PUBLICIDAD

Momento en que los manifestantes de la CNTE corren tras los disparos en Villa de Mitla. Crédito: Redes Sociales.

La protesta en el crucero se realizaba como parte de las acciones acordadas por la Asamblea Estatal de la Sección 22, ante la falta de respuestas concretas en la mesa tripartita sostenida con los gobiernos federal y estatal.

La representante de la sección, Yenny Aracely Pérez Martínez, se encontraba en la Ciudad de México en una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación cuando se conocieron las agresiones, reunión que interrumpió al enterarse de los hechos. En la capital del país continúan las manifestaciones, con cierres viales en avenidas principales como Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

PUBLICIDAD

La coordinadora exigió el alto inmediato a las agresiones, garantías para la integridad de sus integrantes y castigo tanto a los responsables materiales como a los intelectuales de los disparos.