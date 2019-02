No es complejo demostrar esta verdad de a puño. El problema central de la sociedad moderna, según lo revelan los millones de niños abandonados (los llamados 'ni ni') es la ausencia y sustracción a sus responsabilidades de los hombres en el seno del hogar. Faltan padres. Falta familia. Y esta debiera ser la lucha central de la mujer, los medios de comunicación y las leyes, obligar a los hombres a asumir sus obligaciones. El colectivo feminista, con sus argumentos de igualdad con el hombre, le erra al vizcachazo, no porque no corresponda la equiparación sino porque no es el problema central de la sociedad moderna.