El cáncer afecta tanto a los más pequeños como a los más grandes. Tiene el mismo nombre. Se origina de la misma manera. Sin embargo, es erróneo afirmar que esta enfermedad influye en el niño de igual manera que en el adulto. De hecho, hay algunos tipos de cáncer que afectan a los mayores y no a los menores, y viceversa. Existen otros que en adultos tienen mal pronóstico y en pediatría se curan. Además, y principalmente, no es lo mismo vivirlo en la infancia que en la adultez. Los pequeños no suelen tener otras enfermedades crónicas, antecedentes de cirugías o enfermedades graves.