Creo que la decisión de Trump tal vez nos dice más acerca del presidente que de la política exterior norteamericana. Sin embargo, también es cierto que en los hechos Trump no hace más que profundizar la tendencia que comenzó con Barack Obama, cuando Estados Unidos comenzó a desentenderse de los asuntos de Medio Oriente, pese a las preocupaciones de sus aliados. Como establece David E. Sanger en The New York Times, la visión de Trump comparte con su predecesor la postura de que los soldados no pueden alterar el balance estratégico de Medio Oriente, y que por ende no deben estar allí.