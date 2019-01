Casos como los de Cristina Kirchner, que justificó su fortuna manifestando que fue una abogada "exitosa", cuando aun hoy no solo hay quienes controvierten su condición de abogada, sino que ciertamente no se le conoce ningún cliente ni actuación judicial o extrajudicial que justifique tamaña fortuna ni tan rotundo éxito; siendo que las grandes firmas de abogados o abogados de nota o éxito por lo general se conocen y reconocen entre todos. O las escandalosas fortunas repentinas de sus secretarios privados y de los de Kirchner, o el caso de Lázaro Báez, o el de los sindicalistas obscenamente millonarios que no se cansan de hacer ostentación de sus riquezas, o el delito de narcotráfico cada vez más instalado y virulento en el país, vuelven imperativo generar una norma que contemple esta situación y que permita no solo evitar que la inexistencia de ella aliente a que se continúe con estas conductas y prácticas ilícitas, sino que coadyuve a recuperar para las arcas del Estado el dinero producto de todos estos ilícitos.