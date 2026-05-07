Pensión del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que reciben su pago hoy 7 de mayo

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene activa la dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Bienestar y sigue un calendario organizado con base en la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.
El programa federal continúa siendo uno de los principales apoyos económicos dirigidos a adultos mayores en México. Además, el monto ya refleja el incremento aplicado recientemente, pasando de 6,200 a 6,400 pesos por beneficiario.
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El esquema escalonado busca evitar aglomeraciones y agilizar la entrega del recurso en todo el país. Gracias al depósito directo, los beneficiarios pueden disponer de su dinero sin intermediarios y con mayor rapidez.
Quién recibe el pago este jueves 7 de mayo
La distribución de pagos avanza conforme al calendario oficial establecido para mayo. Para este jueves 7 de mayo de 2026, corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra C.
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El modelo alfabético permite mantener orden durante la entrega del apoyo económico y facilita que cada beneficiario identifique con claridad la fecha asignada para recibir el depósito en su tarjeta del Bienestar.
Las autoridades recordaron que los recursos se entregan únicamente mediante depósito bancario, por lo que no es necesario acudir antes de la fecha correspondiente ni realizar trámites adicionales para recibir el apoyo.
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Calendario oficial de depósitos de la Pensión Bienestar 2026
La dispersión del recurso económico se realizará del 4 al 27 de mayo bajo el siguiente orden:
- Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
- Letra B | martes 5 de mayo de 2026
- Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
- Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
- Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
- Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
- Letra G | martes 12 de mayo de 2026
- Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
- Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
- Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
- Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
- Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
- Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
- Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
- Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
- Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
- Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
- Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
Qué documentos se necesitan para acceder al programa
Para incorporarse a la Pensión Bienestar es necesario presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto. Estos documentos permiten validar la identidad de cada solicitante dentro del padrón oficial.
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En caso de contar con una persona auxiliar, también debe presentarse documentación que acredite el vínculo correspondiente, siguiendo los lineamientos establecidos por las autoridades responsables del programa.
Con este esquema, el Gobierno de México mantiene la entrega periódica de recursos económicos para millones de adultos mayores, priorizando depósitos directos y un sistema organizado para evitar intermediarios.
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