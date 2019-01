En el tercer capítulo del Manifiesto Comunista escrito en 1848 por Marx y Engels se consigna el aspecto central de su tesis: "Pueden sin duda los comunistas resumir toda su teoría en esta sola expresión: abolición de la propiedad privada". Si no hay propiedad privada, no hay precios, ergo, no hay posibilidad de contabilidad, evaluación de proyectos o cálculo económico. Por tanto, no existen guías para asignar eficientemente los siempre escasos recursos y, consecuentemente, no es posible conocer en qué grado se consume capital. Conviene enfatizar que los daños se producen en la medida en que se afecte la propiedad sin necesidad de abolirla.