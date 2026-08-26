Calendario de Armando ‘Hormiga’ González con Olympiacos: fechas rivales en Grecia 2026-2027

(Jesús Avilés | Infobae México)

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La primera temporada de Armando ‘Hormiga’ González en el futbol europeo ya comenzó. El delantero mexicano disputará con el Olympiacos una campaña en la que tendrá actividad en la Super Liga de Grecia, además de la Copa de Grecia y los compromisos internacionales del conjunto de El Pireo.

El atacante llegó al club griego después de dejar Chivas, equipo con el que tuvo un destacado periodo durante la campaña 2025-26. En ese curso, González marcó 25 goles en todas las competencias y terminó como líder de goleo del Apertura 2025, actuaciones que también le permitieron ser considerado por la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

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Con 23 años, la ‘Hormiga’ afrontará ahora su primera experiencia fuera de la Liga MX y tendrá por delante un calendario con 26 jornadas de fase regular en la liga griega.

¿Cuándo juega el Olympiacos?

(Olympiacos)

El equipo de El Pireo comenzó la temporada de la Super Liga de Grecia con una victoria de 1-0 frente al Atromitos el pasado 22 de agosto. El único tanto del encuentro fue obra de David Carmo, quien marcó al minuto 82.

Su siguiente compromiso será como visitante frente al Asteras Tripolis, correspondiente a la segunda jornada del campeonato.

Calendario completo del Olympiacos en la Super Liga de Grecia

Jornada 1 | 22 de agosto: Olympiacos vs Atromitos

Jornada 2 | 29 de agosto: Asteras Tripolis vs Olympiacos

Jornada 3 | 5 de septiembre: Volos NFC vs Olympiacos

Jornada 4 | 12 de septiembre: Olympiacos vs OFI Creta

Jornada 5 | 19 de septiembre: Levadiakos vs Olympiacos

Jornada 6 | 10 de octubre: Olympiacos vs Panathinaikos

Jornada 7 | 17 de octubre: Panetolikos vs Olympiacos

Jornada 8 | 24 de octubre: Olympiacos vs Kalamata

Jornada 9 | 31 de octubre: Kifisia vs Olympiacos

Jornada 10 | 7 de noviembre: Olympiacos vs PAOK

Jornada 11 | 21 de noviembre: Olympiacos vs Iraklis

Jornada 12 | 28 de noviembre: Aris Salónica vs Olympiacos

Jornada 13 | 5 de diciembre: Olympiacos vs AEK Atenas

Jornada 14 | 12 de diciembre: Atromitos vs Olympiacos

Jornada 15 | 19 de diciembre: Olympiacos vs Panetolikos

Jornada 16 | 9 de enero: Kalamata vs Olympiacos

Jornada 17 | 16 de enero: PAOK vs Olympiacos

Jornada 18 | 23 de enero: Olympiacos vs Levadiakos

Jornada 19 | 30 de enero: Panathinaikos vs Olympiacos

Jornada 20 | 6 de febrero: Olympiacos vs Asteras Tripolis

Jornada 21 | 13 de febrero: Olympiacos vs Volos NFC

Jornada 22 | 20 de febrero: Iraklis vs Olympiacos

Jornada 23 | 27 de febrero: Olympiacos vs Aris Salónica

Jornada 24 | 6 de marzo: AEK Atenas vs Olympiacos

Jornada 25 | 13 de marzo: Olympiacos vs Kifisia

Jornada 26 | 20 de marzo: OFI Creta vs Olympiacos

¿Qué otros torneos jugará la Hormiga González?

(Olympiacos)

El calendario del Olympiacos no se limitará a la competición liguera. El equipo también participará en la Copa de Grecia, aunque todavía no cuenta con rival ni fecha confirmada para su debut en el torneo.

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En el ámbito internacional, el Olympiacos también espera conocer su camino en la Europa League, cuyo sorteo de la fase de liga está programado para el viernes 28 de agosto.

¿Dónde ver los partidos de la Hormiga González?

Los partidos que Armando ‘Hormiga’ González dispute con el Olympiacos en la Super Liga de Grecia y la Copa de Grecia podrán seguirse a través de las plataformas de Claro Sports.