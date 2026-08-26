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Calendario de Armando ‘Hormiga’ González con Olympiacos: fechas rivales en Grecia 2026-2027

Además, te contamos dónde ver los partidos de la ‘Hormiga’ González con Olympiacos en México

Tras varios días de suspenso, por fin el delantero mexicano pudo obtener su transferencia al futbol de Europa.
(Jesús Avilés | Infobae México)
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La primera temporada de Armando ‘Hormiga’ González en el futbol europeo ya comenzó. El delantero mexicano disputará con el Olympiacos una campaña en la que tendrá actividad en la Super Liga de Grecia, además de la Copa de Grecia y los compromisos internacionales del conjunto de El Pireo.

El atacante llegó al club griego después de dejar Chivas, equipo con el que tuvo un destacado periodo durante la campaña 2025-26. En ese curso, González marcó 25 goles en todas las competencias y terminó como líder de goleo del Apertura 2025, actuaciones que también le permitieron ser considerado por la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

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Con 23 años, la ‘Hormiga’ afrontará ahora su primera experiencia fuera de la Liga MX y tendrá por delante un calendario con 26 jornadas de fase regular en la liga griega.

¿Cuándo juega el Olympiacos?

El mexicano ya se encuentra entrenando con el equipo griego.
(Olympiacos)

El equipo de El Pireo comenzó la temporada de la Super Liga de Grecia con una victoria de 1-0 frente al Atromitos el pasado 22 de agosto. El único tanto del encuentro fue obra de David Carmo, quien marcó al minuto 82.

Su siguiente compromiso será como visitante frente al Asteras Tripolis, correspondiente a la segunda jornada del campeonato.

Calendario completo del Olympiacos en la Super Liga de Grecia

  • Jornada 1 | 22 de agosto: Olympiacos vs Atromitos
  • Jornada 2 | 29 de agosto: Asteras Tripolis vs Olympiacos
  • Jornada 3 | 5 de septiembre: Volos NFC vs Olympiacos
  • Jornada 4 | 12 de septiembre: Olympiacos vs OFI Creta
  • Jornada 5 | 19 de septiembre: Levadiakos vs Olympiacos
  • Jornada 6 | 10 de octubre: Olympiacos vs Panathinaikos
  • Jornada 7 | 17 de octubre: Panetolikos vs Olympiacos
  • Jornada 8 | 24 de octubre: Olympiacos vs Kalamata
  • Jornada 9 | 31 de octubre: Kifisia vs Olympiacos
  • Jornada 10 | 7 de noviembre: Olympiacos vs PAOK
  • Jornada 11 | 21 de noviembre: Olympiacos vs Iraklis
  • Jornada 12 | 28 de noviembre: Aris Salónica vs Olympiacos
  • Jornada 13 | 5 de diciembre: Olympiacos vs AEK Atenas
  • Jornada 14 | 12 de diciembre: Atromitos vs Olympiacos
  • Jornada 15 | 19 de diciembre: Olympiacos vs Panetolikos
  • Jornada 16 | 9 de enero: Kalamata vs Olympiacos
  • Jornada 17 | 16 de enero: PAOK vs Olympiacos
  • Jornada 18 | 23 de enero: Olympiacos vs Levadiakos
  • Jornada 19 | 30 de enero: Panathinaikos vs Olympiacos
  • Jornada 20 | 6 de febrero: Olympiacos vs Asteras Tripolis
  • Jornada 21 | 13 de febrero: Olympiacos vs Volos NFC
  • Jornada 22 | 20 de febrero: Iraklis vs Olympiacos
  • Jornada 23 | 27 de febrero: Olympiacos vs Aris Salónica
  • Jornada 24 | 6 de marzo: AEK Atenas vs Olympiacos
  • Jornada 25 | 13 de marzo: Olympiacos vs Kifisia
  • Jornada 26 | 20 de marzo: OFI Creta vs Olympiacos

¿Qué otros torneos jugará la Hormiga González?

El equipo griego presumió la llegada del mexicano con su apodo en el dorsal.
(Olympiacos)

El calendario del Olympiacos no se limitará a la competición liguera. El equipo también participará en la Copa de Grecia, aunque todavía no cuenta con rival ni fecha confirmada para su debut en el torneo.

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En el ámbito internacional, el Olympiacos también espera conocer su camino en la Europa League, cuyo sorteo de la fase de liga está programado para el viernes 28 de agosto.

¿Dónde ver los partidos de la Hormiga González?

Los partidos que Armando ‘Hormiga’ González dispute con el Olympiacos en la Super Liga de Grecia y la Copa de Grecia podrán seguirse a través de las plataformas de Claro Sports.

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