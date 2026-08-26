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“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario

La ‘Sombra’ analizó el performance del delantero peruano en el triunfo de la ‘U’ ante Los Chankas y cuestionó la labor de los rivales para detenerlo

“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario
“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario
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El presente goleador de Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes ha sido determinante para que el conjunto ‘merengue’ se sume de lleno a la pelea por el Torneo Clausura 2026, un escenario muy diferente al del primer semestre, cuando el equipo acumuló tropiezos y decepciones.

En el reciente enfrentamiento ante Los Chankas, el ‘Bambino’ protagonizó una jugada que definió el encuentro: el defensa argentino Héctor González le cometió un penal tras una acción sin mayor peligro. Justamente, Christian Ramos no tardó en expresar su opinión en el programa de YouTube, La Jugada Good, sobre la polémica jugada y el desempeño colectivo de la zaga rival.

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La victoria de la ‘U’ fue contundente, pero el análisis postpartido giró en torno a la facilidad con la que el equipo de Ate pudo superar a un rival que, en palabras de la ‘Sombra’, “no le ha dado pelea”. El hecho, sumado al resultado previo de Alianza Lima, permitió que los ‘cremas’ se mantengan en la lucha, con la mira puesta en los próximos compromisos, incluido un inminente duelo ante UTC.

Con goles, buen juego y el apoyo de su gente, Universitario superó a Los Chankas en el Estadio Monumental. No te pierdas el resumen completo con todas las incidencias, las polémicas y el análisis detallado del encuentro por la Liga 1.

La crítica de Christian Ramos tras el gol de Gianluca Lapadula

Christian Ramos fue directo al calificar la defensa de Los Chankas en la acción que derivó en el segundo gol de Gianluca Lapadula. “No es joda, pero no sé. No es desmerecer, pero, ¿son cinco centrales y ninguno lo marca? Yo soy técnico y me vuelvo loco, me pongo como el técnico de Cienciano”, ironizó la ‘Sombra’, subrayando la pasividad defensiva del elenco visitante.

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El exseleccionado peruano fue vacilado en el espacio digital sobre que lo mismo ocurría cuando jugaba: “¿Ahora entiendes a todos tus técnicos? Obviamente (risas). Ahora los entiendo y digo ‘felizmente conmigo nunca pasó eso’ (risas)”. Ramos hizo énfasis en el desconcierto táctico: “¿Que el delantero esté solo? Mira cuántos son, son seis. Yo como técnico analizo a mi equipo y digo ‘cómo me va a hacer un solo jugador contra seis?’ ¡No seas malo!”.

Sobre la acción del penal sancionado a favor de Universitario, Ramos fue aún más severo: “¿El penal? ¡No seas malo! Encima ese central (Héctor González) es extranjero. La pelota está lejos y le da un patadón. ¡Está loco! No había ningún peligro”.

La 'Sombra' opinó sobre el rendimiento del 'Bambino' en el cuadro 'crema'. (Video: La Jugada Good)

Héctor Cúper sobre el aporte de Gianluca Lapadula en Universitario

El técnico de Universitario, Héctor Cúper, también se refirió al impacto de Gianluca Lapadula en el equipo, destacando su adaptación y entrega. “De Lapadula, lo habíamos dicho al principio, el primer partido jugó unos minutos. Venía de estar un poco abajo del resto del equipo, pero hoy ya está bien y sabemos la importancia y clase de jugador que es dentro del área”, declaró en conferencia de prensa tras la victoria sobre Los Chankas.

El DT argentino valoró la labor del atacante ítalo-peruano: “Lo bueno es que colabora bastante con el equipo y recuperación de la pelota. Creo que hasta ahora está todo bien encaminado”.

Gianluca Lapadula anotó el tercer gol de Universitario ante la marca de seis jugadores de Los Chankas. - captura: L1 MAX
Gianluca Lapadula anotó el tercer gol de Universitario ante la presencia de seis jugadores de Los Chankas, sin contar el arquero. - captura: L1 MAX

¿Gianluca Lapadula volverá a la selección peruana?

El buen momento de Gianluca Lapadula con Universitario ha reavivado el debate sobre su posible regreso a la selección peruana. De cara a los amistosos de setiembre y octubre frente a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, el entrenador Mano Menezes aseguró que anunciará una lista amplia de convocados, sin descartar la vuelta del delantero, cuyo último partido con la ‘bicolor’ fue el 25 de marzo del 2025 en Maturín, ante Venezuela, por las Eliminatorias 2026.

El futbolista de 36 años había dejado de ser considerado en convocatorias anteriores por problemas físicos y por la falta de continuidad que atravesó en Spezia Calcio de la Serie B italiana. Sin embargo, su presente goleador en la ‘U’ lo coloca nuevamente en la órbita de la ‘blanquirroja’, donde podría disputar un lugar con Alex Valera, Adrián Ugarriza o Jhonny Vidales.

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