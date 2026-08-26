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EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM

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12:48 hsHoy

FGJCDMX detiene a dos hombres que habrían suplantado a aspirantes en el examen de admisión de la UNAM 2026

Edgar “N” y David “N”, operadores de la academia “Más Preparación”, habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes

Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)
Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió este 25 de agosto a dos hombres que habrían cobrado a aspirantes para suplantar su identidad y contestar en su lugar el examen en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM 2026, en un esquema que operó durante mayo y junio desde una academia de preparación.

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12:44 hsHoy

Decomisos y detenciones: los golpes contra Los Rusos que precedieron la alerta de seguridad de EEUU en Mexicali

Desde hace varios meses las autoridades mexicanas y estadounidenses incrementaron la ofensiva contra este brazo armado del Cártel de Sinaloa

"Los Rusos" se han consolidado como el brazo armado de la facción que encabezan los Zambada dentro del Cártel de Sinaloa (Infobae México / Jovany Pérez)
"Los Rusos" se han consolidado como el brazo armado de la facción que encabezan los Zambada dentro del Cártel de Sinaloa (Infobae México / Jovany Pérez)

Ciento veinte kilogramos de pastillas de fentanilo —más de 4 millones de dosis— decomisados en un fraccionamiento de Mexicali el 20 de agosto fueron el último eslabón de una cadena de operativos que las autoridades mexicanas y estadounidenses han ejecutado desde enero contra Los Rusos, el brazo armado de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

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12:44 hsHoy

Enfrentamiento en Tepechitlán deja cuatro civiles armados abatidos: refuerzan seguridad en Zacatecas

Un ataque contra elementos de la Guardia Nacional en el acceso a Tepechitlán, provocó el enfrentamiento

Se observa una calle en Tepechitlán, Zacatecas, enfrentamiento entre sicarios y fuerzas federales de seguridad en la localidad, donde cuatro individuos fueron abatidos

Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo de civiles armados dejó como saldo cuatro presuntos agresores abatidos la tarde de este martes en el municipio de Tepechitlán, Zacatecas, donde autoridades federales y estatales mantienen un despliegue de seguridad.

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