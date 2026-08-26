EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió este 25 de agosto a dos hombres que habrían cobrado a aspirantes para suplantar su identidad y contestar en su lugar el examen en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM 2026, en un esquema que operó durante mayo y junio desde una academia de preparación.
Ciento veinte kilogramos de pastillas de fentanilo —más de 4 millones de dosis— decomisados en un fraccionamiento de Mexicali el 20 de agosto fueron el último eslabón de una cadena de operativos que las autoridades mexicanas y estadounidenses han ejecutado desde enero contra Los Rusos, el brazo armado de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.
Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo de civiles armados dejó como saldo cuatro presuntos agresores abatidos la tarde de este martes en el municipio de Tepechitlán, Zacatecas, donde autoridades federales y estatales mantienen un despliegue de seguridad.