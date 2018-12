Es que los milagros ocurren, pero no nos tocan. En esa primera visita a Lima no me parecía que a la Argentina pudiera pasarle algo parecido. No es que estuviéramos muy bien entonces y yo mismo había sido testigo de tres dictaduras militares (la última fue de una crueldad y una virulencia inéditas), de gobiernos corruptos y autoritarios, de revoluciones mesiánicas, de dos hiperinflaciones, de una democracia que nunca terminaba de arrancar y del final de la economía de relativa abundancia, movilidad social ascendente y pleno empleo que llegué a conocer en mi adolescencia. Pero me parecía un país más rico, más desarrollado y más justo, al abrigo de catástrofes tan definitivas como las peruanas.