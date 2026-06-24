Ciudadanos enfurecidos increparon con gritos a Ricardo Roa en la fila de supermercado: “Pícaro, ladrón”

El presidente de la Petrolera fue tratado como un "pícaro" y un "ladrón" - crédito @alejodebedout/X

El controversial presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue señalado con gritos y críticas por varios ciudadanos mientras hacía fila con su carro de mercado en un establecimiento comercial.

El episodio quedó registrado en video por testigos del hecho. Allí se ve al polémico funcionario caminando con rapidez en medio de un grupo de ciudadanos que se detuvieron a expresarle de frente improperios y críticas. En el momento se escucharon gritos como “pícaro, ladrón”.

Aunque no se conoce con precisión tanto la fecha del abucheo como el lugar —se presume que fue una sede de PriceSmart en Bogotá—, el video fue viralizado en redes sociales por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, que también se unió al cuestionamiento contra el directivo de la petrolera colombiana con un mensaje:

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“Vean la sanción social que ya está recibiendo Ricardo Roa. Ya pronto viene la jurídica: la cárcel. En democracia, nadie es intocable y los ciudadanos tienen memoria”.

El presidente de la petrolera siguió derecho e ignoró las acusaciones - crédito captura de pantalla @alejodebedout/X

El concejal invitó a la ciudadanía a opinar sobre el episodio y compartir el video en redes sociales.

Los usuarios le hicieron caso al servidor antioqueño y dejaron sus reacciones en la sección de comentarios:

“Cuando estaba en el colegio, en la asignatura de ciencias sociales nos enseñaban que las empresa más próspera y rentable para el estado era Ecopetrol y ¿ahora qué puede ofrecer el Estado para nuestros nietos? ¿Será un curso de Primera Línea o Turismo Cósmico Petrista? (sic)“, cuestionó una usuaria.

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También se leyó: “Hermoso, me inspiran! Eso mismo hay que hacerle a todos los Petro, los Quintero, Benedetti, Cepeda, Quilcué, las Pizarro, Carrascal, Morris, Bolívar y a toda la Bacrim de gobierno. Que nunca jamás vuelvan a salir tranquilos a la calle, bueno, si es que no están presos (sic)”: “Pícaro le queda pequeño. Que ni se pase por Medellín que aquí si le recitamos el abecedario”; “Yo pensé que este ladronzuelo de baja monta no lo volveríamos a ver por esto lares”.

Alejandro De Bedout afirmó que se trató de una "sanción social" - crédito captura de pantalla @alejodebedout/X

Iván Cepeda habló, durante su campaña a la Presidencia, sobre el caso de Ricardo Roa

Días antes de las elecciones, el entonces candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre el futuro de Ecopetrol en caso de ganar la segunda vuelta electoral, y afirmó que “habría cambios” en la dirección y en los funcionarios de la empresa estatal, aunque evitó confirmar si este continuaría en el cargo.

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En su momento, Cepeda afirmó que mantendría la política de transición energética impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, considerándola un “imperativo de la época”.

En entrevista con Caracol Radio, Cepeda sostuvo que la orientación económica de la empresa no cambiaría de fondo, pero sí habría ajustes en su gestión: “En Ecopetrol habrá cambios, por supuesto, cambios de funcionarios y muy probablemente de acentos. Pero lo que no creo que cambie es la orientación económica en ese sentido. Y no va a cambiar porque ha mostrado ser exitosa”.

- crédito Reuters

El excandidato del Pacto Histórico insistió en que el país debe avanzar hacia energías limpias sin desproteger a quienes dependen de la economía petrolera. También reiteró su rechazo al fracking: “Fracking no, por lo menos en mi gobierno, no habrá, y lo voy a decir con toda claridad. Si practicamos fracking indiscriminado, lo que vamos a producir es la pérdida de la fertilidad, el poner en riesgo las reservas acuíferas, los páramos, en fin. Así que yo creo que podemos discutir sobre cómo mantener la soberanía energética con transición energética, pero descartando algunas, algunos métodos que, a mi modo de ver, son muy lesivos”.

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Cepeda destacó logros del actual Gobierno en sectores como la economía agropecuaria y el turismo, y recalcó la necesidad de preparar al país ante crisis como la que podría generar el próximo fenómeno de El Niño.

Finalmente, cuestionó la postura de su rival, Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su disposición de habilitar proyectos de exploración y explotación mediante fracking en Colombia.