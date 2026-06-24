Colombia

Ciudadanos enfurecidos increparon con gritos a Ricardo Roa en la fila de supermercado: “Pícaro, ladrón”

La escena quedó registrada en video y fue publicada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, que aseguró que los ciudadanos emitieron “una sanción social” contra el presidente de Ecopetrol

Guardar
Google icon

El presidente de la Petrolera fue tratado como un "pícaro" y un "ladrón" - crédito @alejodebedout/X

El controversial presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue señalado con gritos y críticas por varios ciudadanos mientras hacía fila con su carro de mercado en un establecimiento comercial.

El episodio quedó registrado en video por testigos del hecho. Allí se ve al polémico funcionario caminando con rapidez en medio de un grupo de ciudadanos que se detuvieron a expresarle de frente improperios y críticas. En el momento se escucharon gritos como “pícaro, ladrón”.

Aunque no se conoce con precisión tanto la fecha del abucheo como el lugar —se presume que fue una sede de PriceSmart en Bogotá—, el video fue viralizado en redes sociales por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, que también se unió al cuestionamiento contra el directivo de la petrolera colombiana con un mensaje:

PUBLICIDAD

“Vean la sanción social que ya está recibiendo Ricardo Roa. Ya pronto viene la jurídica: la cárcel. En democracia, nadie es intocable y los ciudadanos tienen memoria”.

El presidente de la petrolera siguió derecho e ignoró las acusaciones - crédito captura de pantalla @alejodebedout/X
El presidente de la petrolera siguió derecho e ignoró las acusaciones - crédito captura de pantalla @alejodebedout/X

El concejal invitó a la ciudadanía a opinar sobre el episodio y compartir el video en redes sociales.

Los usuarios le hicieron caso al servidor antioqueño y dejaron sus reacciones en la sección de comentarios:

“Cuando estaba en el colegio, en la asignatura de ciencias sociales nos enseñaban que las empresa más próspera y rentable para el estado era Ecopetrol y ¿ahora qué puede ofrecer el Estado para nuestros nietos? ¿Será un curso de Primera Línea o Turismo Cósmico Petrista? (sic)“, cuestionó una usuaria.

PUBLICIDAD

También se leyó: “Hermoso, me inspiran! Eso mismo hay que hacerle a todos los Petro, los Quintero, Benedetti, Cepeda, Quilcué, las Pizarro, Carrascal, Morris, Bolívar y a toda la Bacrim de gobierno. Que nunca jamás vuelvan a salir tranquilos a la calle, bueno, si es que no están presos (sic)”: “Pícaro le queda pequeño. Que ni se pase por Medellín que aquí si le recitamos el abecedario”; “Yo pensé que este ladronzuelo de baja monta no lo volveríamos a ver por esto lares”.

Alejandro De Bedout afirmó que se trató de una "sanción social" - crédito captura de pantalla @alejodebedout/X
Alejandro De Bedout afirmó que se trató de una "sanción social" - crédito captura de pantalla @alejodebedout/X

Iván Cepeda habló, durante su campaña a la Presidencia, sobre el caso de Ricardo Roa

Días antes de las elecciones, el entonces candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre el futuro de Ecopetrol en caso de ganar la segunda vuelta electoral, y afirmó que “habría cambios” en la dirección y en los funcionarios de la empresa estatal, aunque evitó confirmar si este continuaría en el cargo.

En su momento, Cepeda afirmó que mantendría la política de transición energética impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, considerándola un “imperativo de la época”.

En entrevista con Caracol Radio, Cepeda sostuvo que la orientación económica de la empresa no cambiaría de fondo, pero sí habría ajustes en su gestión: “En Ecopetrol habrá cambios, por supuesto, cambios de funcionarios y muy probablemente de acentos. Pero lo que no creo que cambie es la orientación económica en ese sentido. Y no va a cambiar porque ha mostrado ser exitosa”.

- crédito Reuters
- crédito Reuters

El excandidato del Pacto Histórico insistió en que el país debe avanzar hacia energías limpias sin desproteger a quienes dependen de la economía petrolera. También reiteró su rechazo al fracking: “Fracking no, por lo menos en mi gobierno, no habrá, y lo voy a decir con toda claridad. Si practicamos fracking indiscriminado, lo que vamos a producir es la pérdida de la fertilidad, el poner en riesgo las reservas acuíferas, los páramos, en fin. Así que yo creo que podemos discutir sobre cómo mantener la soberanía energética con transición energética, pero descartando algunas, algunos métodos que, a mi modo de ver, son muy lesivos”.

Cepeda destacó logros del actual Gobierno en sectores como la economía agropecuaria y el turismo, y recalcó la necesidad de preparar al país ante crisis como la que podría generar el próximo fenómeno de El Niño.

Finalmente, cuestionó la postura de su rival, Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su disposición de habilitar proyectos de exploración y explotación mediante fracking en Colombia.

Temas Relacionados

Ricardo RoaSanción socialVirtalAlejandro De BedoutColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo K

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival busca los tres puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo K

El emotivo mensaje que le dedicó Abelardo de la Espriella a su esposa, Ana Lucía Pineda, en redes: “Te amo, amore mío”

En medio de agradecimientos a los votantes y a todos los que respaldaron su campaña, el presidente electo publicó en sus redes sociales un video dedicado exclusivamente a su cónyuge

El emotivo mensaje que le dedicó Abelardo de la Espriella a su esposa, Ana Lucía Pineda, en redes: “Te amo, amore mío”

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

Gloria Gómez confesó en el pódcast ‘Las Menopáusicas’ que no tiene pensión, vive en el campo y encontró una nueva oportunidad en el amor tras más de dos décadas de separación

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

Millonarios tiene en la mira a otro portero del fútbol argentino: ya cuenta con dos opciones de fichaje

Ante la salida de Diego Novoa y el deseo de que Guillermo de Amores salga del equipo, los azules le apuntan al sur del continente para reforzar el arco para el segundo semestre

Millonarios tiene en la mira a otro portero del fútbol argentino: ya cuenta con dos opciones de fichaje

Lionel Mpasi le negó el gol a Colombia y es figura en Guadalajara

El arquero de la República Democrática del Congo, al servicio del Le Havre de la Ligue 1 de Francia, fue protagonista con una serie de paradas a la Tricolor

Lionel Mpasi le negó el gol a Colombia y es figura en Guadalajara
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Hijo de Shakira se sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Hijo de Snoop Dogg causó sensación en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia

Luis Díaz enloqueció a los hinchas del Junior por gesto que hizo en pleno banderazo previo del partido entre Colombia y RD Congo

Deportes

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo K

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo K

Millonarios tiene en la mira a otro portero del fútbol argentino: ya cuenta con dos opciones de fichaje

Lionel Mpasi le negó el gol a Colombia y es figura en Guadalajara

Polémica por gol anulado a Colombia ante República Democrática del Congo

James Rodríguez se convirtió en el jugador con más partidos en Mundiales con Colombia: sus estadísticas en cada edición