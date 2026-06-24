La T y la M revolucionó Infobae Mundial y contaron cómo la Selección Argentina descubrió su música

La T y la M cerró Infobae Mundial en Miami con una actuación en vivo en el marco del Mundial 2026 (Video: Infobae en Vivo)

Tobías Medrano y Matías Rapén, el dúo que forma La T y la M, fueron los invitados estelares del cierre de Infobae Mundial, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli desde Miami en el marco del Mundial 2026. Allí contaron en detalle cómo fue el primer contacto con los jugadores de la Selección Argentina, recordaron sus orígenes en Florencio Varela y cerraron la noche con una actuación en vivo que incluyó un tema dedicado a Lionel Messi, quien al día siguiente cumplía 39 años.

La historia del dúo arrancó en plena pandemia, con los dos músicos trabajando por separado y sin conocerse. Rapén tenía un pequeño estudio de grabación en su casa; Medrano subía videos tocando el teclado y la guitarra, y además se ganaba la vida haciendo trabajo de albañilería. Un conocido en común les sugirió que hicieran algo juntos. “Le dije: ‘Amigo, el jueves a las cinco de la tarde estate en casa’. El jueves a las cinco menos diez estuvo el Toby en casa”, contó Rapén entre risas. Medrano acotó: “La primera y única vez que fui puntual en la historia, creo”. Cayó con una gaseosa y unas galletitas, se juntaron las ideas de los dos y nació La T y la M.

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La T y la M llevaron sus hits a Infobae Mundial

El primer gran empuje llegó desde las redes. El dúo grabó videos en una plaza de Florencio Varela, con apenas un teclado y un micrófono, y los subió a TikTok. “Un video de tres minutos clavaba diez millones de reproducciones. Esa fue nuestra primera inyección musicalmente hablando, nuestro primer roce con la gente”, recordó Medrano. Desde ese momento, la acumulación de seguidores fue constante, pero el salto definitivo llegó desde un lugar inesperado: la Selección Argentina.

El primer jugador en escucharlos fue Nicolás Otamendi. “Me acuerdo cuando Otamendi puso una historia nuestra en su cuenta por primera vez, hace cuatro años y medio o cinco años. Y la verdad que yo enseguida empecé a seguirlo”, contó Medrano. Rapén confirmó que hasta ese momento el mundo del fútbol le era ajeno: “No había ningún contacto, fue el primero”. Desde entonces, el vínculo con los jugadores del seleccionado fue creciendo de manera orgánica. “Hablo bastante seguido con los pibes, con Ota (Nicolás Otamendi), con Rodri (Rodrigo de Paul), con Thiaguito (Thiago Almada), con Lautaro (Martínez), (Leandro) Paredes. Con Leo, con el Capi, a veces, muy de vez en cuando, por las redes”, dijo.

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La T y la M afirmó en Infobae Mundial que la música los llevó a nuevos viajes y a una mejor calidad de vida para sus familias (Video: Infobae en Vivo)

Tinelli les preguntó si alguna vez habían imaginado llegar tan lejos. Medrano respondió con honestidad: “La realidad es que todo esto nos superó. Yo siempre fui soñador, siempre me la creí en cierto punto, pero la música nos llevó a lugares inimaginables, tanto artísticamente como poder viajar, poder tener una mejor calidad de vida”. Rapén completó: “Para toda la familia, que fue la que bancó el momento cero”.

El cierre de la noche fue musical. Antes de arrancar, Medrano le dedicó unas palabras al capitán: “¿Qué opinás de Leo? Está loco de la cabeza”, le preguntó a Tinelli. El conductor respondió que Messi los tenía “totalmente locos” y que seguirlo era como asistir a una liturgia que supera lo futbolístico. “No solamente el techo futbolístico, el techo de lo que uno puede hacer en la vida. Cuando decís: voy a lograr algo. Y si él te pasa para arriba. ¿Más? Y hay un más, hay siempre un poquito más con Leo”, reflexionó Tinelli.

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Tobías Medrano y Matías Rapén contaron que La T y la M nació en pandemia a partir de un encuentro impulsado por un conocido en común

Con eso como marco, el dúo interpretó en vivo el clásico “Para la Selección”: “Esta locura no la traten de entender, no tiene cura. Se lleva en la piel una cumbia, asado y fernet. Hasta la tumba, hasta la tumba te voy a querer”. La actuación cerró con el estudio en pie y Tinelli aplaudiendo desde el piso.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas porel canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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