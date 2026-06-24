World Press Photo cumple 70 años: el museo Franz Mayer lo celebra con exhibición especial de archivo

El edificio del Museo Franz Mayer exhibe su entrada principal de piedra ornamentada y un patio frontal con una fuente. (Secretaría de Cultura)

El Museo Franz Mayer inauguró este martes en Ciudad de México una retrospectiva inédita de 33 imágenes de archivo del certamen de fotoperiodismo World Press Photo, que cumple 70 años, junto con una selección de 144 fotografías de la edición 2026 elegidas entre 57 mil 376 trabajos de fotógrafos de 141 países.

La muestra permanecerá abierta hasta el 4 de octubre y combina, por primera vez, las ganadoras de la categoría Fotografía del Año entre 1955 y 2025 con los trabajos más recientes del concurso.

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Una exposición conmemora los 70 años de World Press Photo y presenta imágenes icónicas como la del Hombre del Tanque en la Plaza de Tiananmén, un evento histórico. (World Press Photo/Museo Franz Mayer)

Siete décadas de conflictos en una sola sala

El recorrido histórico incluye imágenes de la guerra de Vietnam (1955–1975), que la curadora Martha Echeverría describe como “la primera guerra que vimos en vivo” por ser el primer conflicto televisado de la historia.

Entre las piezas del archivo figura la fotografía de la “niña del Napalm” (1972), cuya autoría sigue en disputa según la organización, tras la controversia en que estuvo envuelta en 2025.

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Para Echeverría, la exposición demuestra que durante las últimas siete décadas el mundo ha estado marcado por “guerras, conflictos, crisis de salud y migraciones”, realidades que el fotoperiodismo ha documentado y de las que las nuevas generaciones de fotógrafos continúan aprendiendo.

La muestra permanecerá abierta hasta el 4 de octubre y combina, por primera vez, las ganadoras de la categoría Fotografía del Año entre 1955 y 2025 con los trabajos más recientes del concurso. (World Press Photo/Museo Franz Mayer/ Captura de Pantalla)

La Foto del Año: una familia separada por el ICE

La imagen que encabeza la edición 2026 es obra de la fotógrafa estadounidense Carol Guzy (Pennsylvania, 1956). Capta el instante en que una familia migrante es separada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

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La fotografía, titulada Separados por el ICE, refleja uno de los temas que atraviesa toda la muestra: la crisis migratoria que escala en la frontera entre México y Estados Unidos.

Entre los demás temas abordados en la selección 2026 se encuentran el abuso policial en sociedades democráticas, la crisis humanitaria en Gaza y Ucrania, y los desafíos ambientales.

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César Rodríguez: el futuro que ya llegó a México

César Rodríguez, fotógrafo nacido en Tepic en 1983, ganó la categoría Norteamérica y Centroamérica con su proyecto México, un clima cambiante. Con una cámara Olympus de segunda mano, documentó el costo humano del aumento de desastres naturales en distintos estados del país.

El World Press Photo es el certamen de fotoperiodismo más reconocido del mundo y su edición 2026 recibió 57.376 imágenes de participantes de 141 países. Rodríguez lleva cerca de una década cubriendo la crisis ambiental y sostiene que la cámara permite observar el futuro inmediato.

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“He investigado artículos académicos y casi todos mencionan que entre 2030 y 2050 estas comunidades van a sufrir migración por calor o por la erosión marina, pero es un futuro que ya se está viviendo ahora”, declaró a EFE. En Monterrey, ciudad que documenta con especial atención, la disponibilidad de agua renovable ha disminuido un 81 % desde 1950.

27 años de vínculo con México

El guiño especial a México en esta edición aniversario responde a los 27 años que el museo ha dedicado a exhibir la muestra del certamen.

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Echeverría señala que el público y el fotoperiodismo mexicanos cuentan con la “sensibilidad” necesaria para comprender la fotografía regional: “Saben lo que significa ser representados desde fuera (...) y desde dentro por miembros de su propia comunidad”.

Cómo llegar al Museo Franz Mayer

La opción más rápida es el metro Línea 2, con bajada en la estación Bellas Artes, a 49 metros del acceso principal (2 min a pie). También operan las líneas 3 y 8 con paradas cercanas, y el Metrobús con parada homónima en Bellas Artes. (Secretaría de Cultura)

El museo se ubica en Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, frente a la Alameda Central, en la Plaza de Santa Veracruz. Abre de martes a domingo de 10:00 a 17:00 h; los lunes permanece cerrado.

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La opción más rápida es el metro Línea 2, con bajada en la estación Bellas Artes, a 49 metros del acceso principal (2 min a pie). También operan las líneas 3 y 8 con paradas cercanas, y el Metrobús con parada homónima en Bellas Artes.

El Turibus tiene parada en el número 11 del Circuito Centro. Los autobuses urbanos de las rutas 1, 4, 16A, 108, 178, 223 y Ruta 22 cuentan con bajadas a 2 min a pie del museo. Quienes lleguen en auto pueden usar el estacionamiento propio sobre la calle Valerio Trujano S/N, anexo al edificio.

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Para más información: +52 (55) 5518 2266 | museo@franzmayer.org.mx