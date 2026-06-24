Millonarios tiene en la mira a otro portero del fútbol argentino: ya cuenta con dos opciones de fichaje

Millonarios prioriza la posición de la portería para reforzar el equipo del segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios avanza de manera lenta en la consecución de los primeros refuerzos para el segundo semestre de 2026, cuando el objetivo es salir campeón de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, luego del fracaso por las eliminaciones en Copa Sudamericana y el campeonato colombiano.

Los azules ahora tendrían en carpeta un nuevo portero, el cual aparecería como una opción viable por sus condiciones y un precio que se negociaría en las próximas semanas, pese a que mantiene contrato vigente con una escuadra del fútbol argentino y no conoce nada del país cafetero.

Otro nombre en esa lista de posibilidades para los embajadores es Joan Parra, el guardameta de Once Caldas y se ganó el puesto con mucho esfuerzo, algo que hace compleja su desvinculación porque los manizaleños reconocen su rendimiento y no lo dejarán salir tan fácil, en especial a una escuadra de Colombia.

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Otro portero en carpeta de Millonarios

Millonarios evalúa incorporar a Javier Burrai, arquero argentino de 35 años nacionalizado ecuatoriano, de acuerdo con la información publicada por el periodista Mariano Olsen, comunicador de Win Sports, y se suma al listado de candidatos para la portería del técnico Fabián Bustos.

El guardameta mantiene su vínculo con Sarmiento de Junín hasta el 31 de diciembre, lo que podría influir en las negociaciones. Burrai ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en equipos de Argentina y Ecuador, de ahí que es evaluado por la dirección deportiva.

Javier Burrai, nueva alternativa en el mercado de fichajes en Millonarios para la Liga BetPlay - crédito @olsendeportes/X

El guardameta de 35 años apareció en 17 compromisos en el primer semestre de 2026, 16 por el Torneo Apertura y uno en la Copa Argentina, le marcaron 20 goles y mantuvo su arco en cero en cinco oportunidades, además de que fue capitán de su equipo en la última jornada contra Banfield.

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Hasta el momento, ni el jugador ni las instituciones involucradas han emitido declaraciones oficiales sobre una posible transferencia. El futuro de Burrai podría definirse en las próximas semanas, dependiendo del avance de las conversaciones entre los clubes.

Javier Burrai pasó por el Barcelona de Guayaquil, equipo que fue dirigido hace años por Fabián Bustos - crédito Marcos Pin/EFE

Los otros nombres que Millonarios evalúa en la actualidad son Manuel Roffo, Tomás Marchiori, Guillermo Viscarra y Joan Parra, aunque parece que no se ha avanzado nada con ninguno de ellos y solo hay contactos con sus agentes para conocer condiciones y su precio para compra o préstamo.

Situación de Joan Parra

La posible llegada del arquero Joan Parra a Millonarios sigue sin confirmación oficial y, por ahora, la negociación no registra avances concretos, en medio de versiones contradictorias en el fútbol colombiano, pues es uno de los hombres que mejor terminó el primer semestre por su rendimiento.

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Parra, portero de Once Caldas, aparece como una de las opciones para reforzar el arco del club capitalino, que busca consolidar su plantel. En paralelo, Millonarios explora alternativas para encontrar el reemplazo de Diego Novoa, que no renovó contrato, y Guillermo de Amores porque no sería tenido en cuenta.

Joan Parra tiene 25 años y nacióiel 10 de junio de 2000 en El Peñol, Antioquia - crédito @jaonparra__99/Instagram

Mientras algunos medios dan por hecho el traspaso, el periodista Juan Esteban Londoño afirmó que no existe un acuerdo. El escenario, según las versiones conocidas, podría definirse en los próximos días entre un cambio de equipo a la capital o la continuidad del guardameta en Once Caldas.

Los azules continúan en pretemporada, preparan la plantilla actual con cuatro bajas confirmadas y sin Falcao García porque no se define su renovación, debido al impuesto al patrimonio, el cual sería muy alto y no le alcanzaría su salario, pese a ser de los mejores pagados en Colombia.

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Sumado a eso, David Mackalister Silva termina su vínculo el 30 de junio y su continuidad dependerá de una reunión con la junta directiva y el cuerpo técnico, por su edad y el balance del primer semestre.