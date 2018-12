Vivimos en un mundo jerárquico, multipolar, complejo, incierto y conflictivo. Mirándolo tal como es y no como nos gustaría que sea, la Argentina hace bien en diversificarse y evitar la confrontación, siempre costosa y no siempre necesaria. No debemos olvidar que, aunque Macri se reunió en el mismo salón con líderes que representan cerca del 85% del PBI mundial, la Argentina representa menos del 1% de ese total.