La Corte decidió, por mayoría, que no es aplicable el conocido principio "dos por uno" a condenados por delitos de lesa humanidad y/ a personas que no hubieran estado detenidas durante la vigencia de dicha ley. Este principio establecía según la ley 24.390 dictada en 1994, después de los primeros dos años de prisión preventiva, cada día que pasaba en la cárcel un detenido sin condena y durante el proceso penal pertinente se computaba doble al momento de una eventual sentencia condenatoria. Para decirlo más simple. El proceso duraba 5 años y el reo era condenado a 10, se le daban 8 años como cumplidos y sólo debía cumplir dos más. En el fallo "Batalla" la Corte no negó esa posibilidad para delincuentes comunes sino sólo para aquellos que hubieran cometido delitos de lesa humanidad.