Así, María "Vicky" Arrighi, relacionista pública, separada y mamá de una hija de 15 y un hijo de 12, me cuenta: "De lunes a viernes –durante el año escolar– me levanto a las 6:30 am, desayuno, llevo a los chicos al colegio a las 7:30 am. Salgo a caminar de 8 a 9 am, me dedico luego a mi trabajo hasta la hora del almuerzo, aproximadamente a la 1 pm. Luego retiro a los chicos del colegio a las 3:30 pm y según el día los llevo a sus actividades extracurriculares, hockey, volley y fútbol, entre las 5 y las 8 pm… Sábados y domingos, partidos o torneos… Y si no hay actividades, playa, en lo posible sin horarios!!!".